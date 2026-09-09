Dimite el director general de los Mossos d'Esquadra, José Luis Trapero

El director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha presentado su dimisión este miércoles. Trapero fue nombrado como director general de la policía catalana en agosto de 2024.

Su salida forma parte de los cambios que anunciará este miércoles la consellera de Interior, Nuria Parlón, en una remodelación de la cúpula policial catalana.

Trapero será sustituido por Ferrán López, hasta ahora destinado en Madrid como enlace entre Interior y los Mossos.

Se espera que el departamento de Interior dé a conocer la noticia en una rueda de prensa este miércoles.

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