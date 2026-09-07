Ketty Garat, sobre la comisión del 1% a Zapatero de Plus Ultra: "Es mentira. Era del 20% y esto lo vamos a ver"

Ketty Garat ha afirmado que las informaciones que apuntan a un cobro del uno por ciento en la operación de Plus Ultra no se ajustan a la realidad. Durante su intervención en Por Fin, la informadora ha sostenido que las mordidas vinculadas a los contratos tramitados ante la Administración no se limitaban a ese porcentaje, sino que ascendían al 20 por ciento en las distintas operaciones que se atribuyen a la trama.

La periodista, que ha recordado que lleva seis años investigando el asunto y que ha publicado un libro sobre esta cuestión, ha indicado que los empresarios que trataban con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y con personas vinculadas al PSOE hablaban de manera sistemática de esa cifra superior.

La tertuliana ha señalado que en el rescate a Plus Ultra se desviaron diez millones de euros hacia Panamá. Según ha defendido, cualquier contrato o gestión que requiriera ser agilizado por la Administración pública y en el que interviniera un empresario afín exigía el pago de esa comisión del 20 por ciento.

Garat ha manifestado su convicción de que todos estos detalles terminarán saliendo a la luz en el ámbito judicial, calificando de balsámico el momento actual para los profesionales que han estado publicando sobre el tema. En este sentido, ha rememorado las presiones que, según sus investigaciones, ejercía el propio Zapatero sobre el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y sobre su número dos, Pedro Saura, durante los encuentros mantenidos en los despachos oficiales para asegurar el apoyo a la aerolínea.

Asimismo, la colaboradora ha criticado que desde el ámbito político y desde la propia empresa se tildaran en su día estas informaciones de bulos o falsedades para desmentir las irregularidades. En su opinión, el transcurso del tiempo y el avance de las investigaciones judiciales han terminado por acorralar a quienes negaban los hechos, como el empresario Julio Martínez Solá, obligándoles a reconocer la veracidad de lo publicado a medida que la justicia avanza en la aclaración del caso.