La Audiencia Nacional acuerda investigar la entrada masiva en Ceuta: "Había intencionalidad de atentar contra el Estado"

La Audiencia Nacional ha acordado abrir una investigación penal sobre la entrada masiva registrada en Ceuta al apreciar indicios de un grave ataque contra la integridad territorial de España. La jueza María Tardón ha asumido la competencia para esclarecer lo ocurrido al considerar que existía "intencionalidad de atentar contra el Estado vulnerando su integridad territorial".

En el auto, la magistrada sostiene que los hechos podrían constituir una "violación masiva de la soberanía territorial de España" y acuerda investigar el conjunto de las circunstancias que rodearon la llegada masiva de personas a la ciudad autónoma.

Tardón recupera además las palabras empleadas en su momento por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien definió lo ocurrido como un "ataque" y una "violación de la integridad territorial de España". Una expresión que la jueza recoge ahora de forma literal para fundamentar la competencia de la Audiencia Nacional.

Apunta a Marruecos

El auto apunta asimismo a una "clara e indudable gestión favorecedora" del proceso desde Marruecos. Según expone la resolución, los gendarmes marroquíes no se habrían limitado a mantener una actitud permisiva, sino que habrían desarrollado un "guiado activo" de los migrantes hacia la frontera española.

La decisión se produce después de que la Fiscalía y las acusaciones solicitaran que la Audiencia Nacional asumiera la investigación. Faltaba el pronunciamiento de la jueza instructora, que finalmente ha aceptado investigar los hechos y determinar si existieron responsabilidades penales.

La apertura de diligencias permitirá concretar ahora el alcance de la investigación, identificar a los posibles responsables y determinar si los hechos pueden atribuirse a personas físicas o jurídicas. También deberá aclararse hasta dónde se extendió esa presunta actuación favorecedora desde territorio marroquí.

La resolución de Tardón cobra especial relevancia porque sitúa la crisis de Ceuta fuera del marco de un episodio estrictamente migratorio. La magistrada aprecia, ya en esta fase inicial, elementos que apuntan a un posible ataque contra la soberanía y la integridad territorial del Estado.

La causa queda así formalmente abierta en la Audiencia Nacional, que deberá recabar y analizar los informes, testimonios y diligencias necesarios para esclarecer cómo se produjo la entrada masiva y si respondió a una actuación coordinada.