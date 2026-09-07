La AfD arrasa en las elecciones de Sajonia-Anhalt con un 44% de los votos y se queda al borde de la mayoría absoluta

Comienza una nueva era en Alemania. La AfD (Alternativa para Alemania) ha ganado las elecciones regionales celebradas este domingo en el estado alemán de Sajonia-Anhalt con un 43,8% de los votos, quedando al borde de la mayoría absoluta.

En total, el partido liderado por Ulrich Siegmund ha logrado 39 escaños del total de 83 que acoge la cámara estatal, según los datos preliminares difundidos por las autoridades electorales regionales, quedándose a tan solo a tres de la mayoría absoluta.

En segundo lugar se sitúa, con un 17,2% de las papeletas, la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU), que ha visto su apoyo reducirse a menos de la mitad del 37,1% que le había dado la victoria en 2021 (19,9 puntos menos). Y es que el partido de extrema derecha ha logrado duplicar el porcentaje que había logrado en 2021, con un 20,8%, lo que le sitúa muy cerca del poder.

Las opciones de Gobierno de la AfD

AfD podría tener opciones de gobernar solo si el partido de la izquierda nacionalista BSW entra en el Parlamento. Se trata de la única formación que se ha desmarcado del cordón sanitario del resto de partidos contra la extrema derecha y se ha mostrado dispuesta a facilitar la investidura de Siegmund.

La formación de marcado carácter antiinmigración comparte puntos de vista con la AfD en algunos temas. Por ello, BSW podría dar su apoyo a un pacto entre ambos partidos, pero ha insistido en impulsar a "un ministro principal no partidista", una idea que impediría a Sven Schulze, de la CDU, continuar al frente del estado.

La cabeza de lista de la Alianza en el estado, Claudia Wittig, se ha mostrado abierta a cooperar con Alternativa para Alemania en ciertas cuestiones políticas. "Siempre tomaremos nuestras decisiones en función de los temas", ha declarado en la cadena pública alemana ARD.

La AfD aspira a un Gobierno en solitario

Por su parte, la victoriosa formación ultraderechista se inclina por un gobierno en solitario, tal y como ha manifestado Ulrich Siegmund. Además, varios representantes destacados de la AfD han recalcado ya durante la noche electoral, según ha recogido ARD, que el resultado constituye un claro mandato para que el partido formara gobierno.

Alternativa para Alemania no abandonará sus valores ni sus objetivos "por ningún juego de poder", ha subrayado Siegmund en declaraciones a la cadena públiza ZDF en las que ha llegado a descartar coaliciones que impliquen compromisos de gran alcance con respecto a su programa. "En caso de emergencia, simplemente habrá nuevas elecciones", ha advertido.

La AfD lleva clasificada como partido de extrema derecha por la Oficina Estatal para la Protección de la Constitución desde 2023, bajo el argumento de que la formación ataca "los principios esenciales del orden democrático libre", en particular contra "la garantía de la dignidad humana consagrada en la Ley Fundamental". La AfD ha apelado la clasificación, pero el proceso se encuentra actualmente suspendido.

Si la AfD llegara al poder, sería la primera vez en la historia de la República Federal de Alemania que un partido clasificado como de extrema derecha gobernaría un estado federal, ya que, aunque ganó las elecciones estatales en Turingia en 2024, no logró gobernar.

Cuándo comenzará el nuevo mandato

Según la Constitución estatal, el nuevo Parlamento debe reunirse como máximo 30 días después de las elecciones, momento en el que concluye de manera oficial el mandato de los miembros del gabinete.

Por otro lado, no existe un plazo límite para elegir al nuevo ministro presidente. En dicha elección, sin debate y mediante voto secreto, el candidato que obtiene la mayoría de los votos en el Parlamento estatal en la primera vuelta resulta elegido.

En caso de que la primera vuelta fracase, deberá celebrarse una segunda en un plazo de siete días. Si tampoco sale un candidato elegido, el Parlamento estatal debe decidir en un plazo de 14 días si da por terminada la legislatura.

Si la mayoría de los miembros no decide poner fin al mandato, se celebra inmediatamente una nueva ronda de votación y resulta elegido el candidato que reciba la mayoría de los votos emitidos.