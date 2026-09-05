EEUU ataca tres petroleros iraníes tras un ataque contra buques de guerra estadounidenses

El Ejército de Estados Unidos atacó este sábado a tres petroleros iraníes después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) lanzara misiles balísticos contra dos buques de guerra de la Armada estadounidense que patrullaban las aguas de la región, tal como informó el Comando Central de EEUU (Centcom). En un comunicado, el Centcom detalla que un portaaviones y un destructor lanzamisiles de Estados Unidos "lograron esquivar con éxito múltiples ataques iraníes" y ningún miembro del personal estadounidense resultó herido.

El Centcom aseguró que los tres petroleros atacados forman parte de una red clandestina y que Irán no dispone de medios para defenderlos. "Si disparáis contra dos de nuestros buques, os impondremos un coste económico aún mayor, hundiendo tres de los vuestros. No dudaremos en destruir la limitada y vulnerable flota petrolera de Irán", el Centcom en un comunicado.

Una guerra que dispara los precios del combustible

Los nuevos ataques de EEUU contra petroleros iraníes se producen mientras se disparan los precios de los combustibles debido a la guerra, iniciada hace ya más de seis meses, y que ha interrumpido el tráfico en el estratégico estrecho de Ormuz, zona por la que transitaba el 20% del crudo mundial antes del conflicto. La organización de EEUU relacionó esta subida de los precios con la "volatilidad" en el estrecho de Ormuz.