Alemania acusa a Rusia del ataque fallido con drones bomba en el aeropuerto de Leipzig y anuncia represalias

El pasado 4 de agosto fue hallado en el aeropuerto de Leipzig, uno de los principales centros de transporte de mercancías de Alemania y utilizado también por aviones de carga ucranianos, un dron cargado con explosivos y un detonador cerca de un Antonov ucraniano; el artefacto llegó a impactar contra la aeronave, pero no llegó a detonar.

Un segundo dron habría estado implicado en el incidente y un tercero fue localizado días después, el 14 de agosto, en un campo próximo al aeropuerto, donde también se encontraron unos 50 gramos de un explosivo de uso militar.

Todo esto ha provocado que el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, haya señalado a Rusia como responsable del ataque fallido perpetrado el mes pasado con drones cargados de explosivos. Dobrindt ha explicado en rueda de prensa conjunta con el titular de Exteriores, Johann Wadephul, que las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades han revelado que el patrón del ataque, incluyendo también los componentes de los aparatos y la tecnología utilizada en su detonación, es concluyente con los métodos usados por Moscú para perpetrar ataques en el marco de la guerra de Ucrania.

"No consideramos Leipzig un incidente aislado, sino que lo vemos en conjunto con otras acciones híbridas", ha explicado Dobrindt, agregando que "Alemania no está en guerra", si bien es "objetivo diario" de estos ataques "híbridos" por parte de Moscú.

Por su parte, Wadephul ha anunciado que el Gobierno cerrará el consulado general de Rusia en Bonn a partir del 18 de septiembre, rescindirá su contrato con la Casa de Rusia en la capital, Berlín, y convocará en protesta al embajador ruso.

Asimismo, el titular de Exteriores ha explicado que propondrán ante la Unión Europea una nueva 'lista negra' de personas de origen ruso vinculadas a ataques híbridos y ha anunciado que el Gobierno reforzará los controles de entrada para ciudadanos rusos.

El apoyo de Sánchez y Feijóo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tildado de "inaceptable" el ataque fallido perpetrado a inicios de agosto contra el aeropuerto de Leipzig, asegurando que "España apoya a Alemania de manera rotunda". Así lo ha comunicado a través de la red social 'X'.

Ante el suceso vivido en Alemania, el líder del Ejecutivo ha reivindicado el "inquebrantable" compromiso de España con Ucrania. "No nos dejaremos disuadir por amenazas híbridas; nuestro compromiso con Ucrania es inquebrantable", ha advertido.

En la misma línea, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha mostrado, también a través de un mensaje en 'X', su apoyo a Alemania "ante la amenaza híbrida rusa", avisando de que "las agresiones híbridas son un desafío permanente para Europa".

"La unidad y la solidaridad de Europa son vitales para proteger a nuestros ciudadanos y fronteras. De sur a norte, de este a oeste. Unidos somos más fuertes", ha defendido Albares.

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado su "apoyo" y "solidaridad" al canciller alemán, Friedrich Merz, para que adopte las medidas "oportunas" ante el ataque fallido perpetrado a inicios de agosto contra el aeropuerto de Leipzig; después de que Alemania haya señalado este martes a Rusia como el responsable de dicha ofensiva.

"Todo nuestro apoyo y solidaridad, Friedrich Merz, para adoptar las medidas que estime oportunas ante el ataque híbrido ruso que han sufrido en Leipzig", ha señalado el líder 'popular' a través de un mensaje en la red social 'X'.