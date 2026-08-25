Los hackers que filtraron los datos de la policía marroquí amenazan ahora con revelar información sobre el espionaje de Pegasus: "Serían documentos explosivos"

El grupo de hackers Jabaroot, que recientemente filtró los datos de unos 70.000 integrantes de los servicios de inteligencia y seguridad de Marruecos, amenaza ahora con publicar información relacionada con el supuesto uso del programa de espionaje Pegasus por parte de los servicios secretos marroquíes.

El periodista de El Confidencial Ignacio Cembrero, que fue el primero en adelantar esta información, ha analizado este martes en La Brújula de Onda Cero las últimas amenazas del grupo. Según ha explicado, los piratas informáticos dejaron un mensaje en su canal de Telegram en el que advertían de una nueva publicación, incluyendo incluso alguna frase en español.

"Si lo hacen, yo creo que serían documentos explosivos", ha señalado Cembrero, que ha apuntado que todavía no está claro qué tipo de información pretende revelar Jabaroot ni hasta dónde podría llegar la filtración. El periodista ha destacado, no obstante, que el grupo ha cumplido hasta ahora sus amenazas y que "todo lo que ha filtrado ha resultado ser veraz". Por el momento se desconoce quién está detrás de Jabaroot, aunque existen diferentes teorías sobre su identidad y procedencia.

todo lo que ha filtrado ha resultado ser veraz

El foco sobre los responsables de la inteligencia marroquí

Cembrero ha explicado que los hackers han dirigido de forma reiterada sus acusaciones contra Abdellatif Hammouchi, jefe de los servicios de inteligencia y seguridad de Marruecos, y Fouad Ali El Himma, uno de los principales asesores del rey Mohamed VI, conocido como el «virrey de Marruecos».

Según el periodista, los piratas presentan ahora la posible filtración sobre Pegasus como una venganza por la tragedia migratoria de Ceuta y por la actuación de las autoridades marroquíes durante la crisis.

Cembrero considera poco probable que dos figuras de ese nivel pudieran haber actuado completamente al margen del monarca. A su juicio, cabrían dos posibilidades: que el rey no dispusiera de toda la información sobre las operaciones o que determinadas actuaciones "se les fueran de las manos".

En este sentido, ha planteado que pudo existir "un deseo por parte de las máximas autoridades de Marruecos de vengarse" por las informaciones publicadas por distintos medios europeos sobre el supuesto uso masivo de Pegasus por los servicios secretos marroquíes, pero que finalmente "se les fue por completo de las manos".

El Gobierno marroquí busca desviar la atención interna

El periodista también se ha referido a las recientes reivindicaciones territoriales formuladas desde Marruecos sobre Ceuta y Melilla, entre ellas las realizadas por el ministro de Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiq, quien evocó a antiguos poetas musulmanes vinculados a Ceuta. Cembrero considera que estas declaraciones no tienen necesariamente un carácter agresivo hacia España, sino que pueden responder a una estrategia interna para "desviar la atención de puertas para dentro" y tratar de alejar el foco de la tragedia migratoria de Ceuta.

El periodista ha recordado que más de 140 personas murieron durante la crisis migratoria y ha criticado que ninguna autoridad marroquí haya expresado públicamente su pésame a las familias de las víctimas ni haya decretado luto oficial. También ha señalado el rechazo de Marruecos al traslado de varios cuerpos desde Ceuta a la provincia de Tetuán.

Pese a las tensiones, Cembrero no considera probable que se produzca una escalada sostenida entre los gobiernos español y marroquí. Entre otros motivos, ha apuntado a la proximidad del Mundial de Fútbol de 2030, que España, Portugal y Marruecos organizarán conjuntamente y cuya final aspira a albergar el país norteafricano.