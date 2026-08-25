Un grupo de hackers "regala a España" la filtración de 70.000 agentes marroquíes que permitieron la entrada masiva a Ceuta

Durante el día de ayer, lunes 24 de agosto de 2026, el grupo de hackers Jabaroot cumplió su palabra y publicó la temida lista por el Gobierno marroquí. Nombres, números de identificación nacional y otros datos sensibles que ponen en un aprieto al Ejecutivo de Marruecos, pues confirma que ciertos agentes participaron activamente en la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado 30 y 31 de julio.

La ciudad autónoma continúa sin volver a la normalidad y el Gobierno de Pedro Sánchez, casi un mes después de lo sucedido, ha decidido tomar cartas en el asunto y convocar al Consejo de Seguridad Nacional.

Jabaroot vincula la filtración con la crisis migratoria de Ceuta

El grupo de hackers Jabaroot ha difundido una base de datos que, como ha podido confirmar El Confidencial, contiene información personal de unos 70.000 integrantes de los servicios de inteligencia y seguridad de Marruecos, en una nueva escalada de su ofensiva contra el aparato de seguridad del país vecino. El colectivo presenta la filtración como un "regalo a España" y sostiene que entre los documentos se encuentran datos relacionados con la operación que desembocó en la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio.

La filtración habría sido publicada este lunes y afecta, según los propios hackers, a miembros de la Dirección General de Supervisión del Territorio (DGST), responsable de la inteligencia interior marroquí, y de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN), el cuerpo policial del país.

Los archivos contendrían nombres, fechas de nacimiento, números de identificación y datos relacionados con la incorporación de los supuestos agentes a los organismos de seguridad. En una segunda relación aparecerían también datos adicionales de alrededor de 1.400 personas, según las informaciones publicadas sobre la filtración.

Según esta versión, los hackers dispondrían de copias de órdenes de misión de agentes que fueron desplazados a Castillejos (Fnideq) antes y después de los acontecimientos. Además, han anunciado que podrían publicar una lista específica con los nombres de quienes, según ellos, "dirigieron y coordinaron" el plan.

La afirmación, no obstante, procede del propio colectivo hacker y no implica que esté acreditada de forma independiente. La filtración tampoco demuestra por sí misma que todos los integrantes de la base de datos sean agentes en activo ni que las personas identificadas participasen en la entrada masiva a Ceuta.

Más de 70.000 personas entraron en Ceuta

La ofensiva de Jabaroot llega después de una de las mayores crisis migratorias vividas en la ciudad autónoma. A finales de julio, unas 72.000 personas llegaron a entrar en Ceuta desde Marruecos, según los datos ofrecidos posteriormente por el Ministerio del Interior.

La magnitud de la llegada provocó el despliegue de los servicios de emergencia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, mientras España reclamaba la colaboración de Marruecos para contener la situación.

En los días posteriores también surgieron numerosas informaciones y publicaciones en redes sociales sobre las circunstancias que rodearon la llegada masiva y otras que incluso promovían una segunda entrada en Ceuta el pasado 15 de agosto.

Una nueva amenaza contra Marruecos

Jabaroot lleva meses desarrollando una campaña de filtraciones contra las estructuras de seguridad marroquíes. El grupo había amenazado previamente con hacer públicos los datos de decenas de miles de agentes y, finalmente, ha difundido la base de datos que asegura contener unos 70.000 nombres.

La operación ha sido presentada por el colectivo como una revelación de gran importancia para España y Europa. Entre los nombres que aseguran haber identificado figurarían también miembros de la cúpula de los servicios de seguridad marroquíes, incluido Abdellatif Hammouchi, director de la DGST y de la DGSN.

El grupo ha ido más allá y ha amenazado con nuevas publicaciones relacionadas con Pegasus y el supuesto espionaje al teléfono de Pedro Sánchez, asegurando que dispone de archivos originales vinculados a ese caso.

La filtración abre un nuevo frente entre España y Marruecos

La publicación de estos datos añade un nuevo elemento de tensión a la relación entre España y Marruecos, precisamente cuando la crisis de Ceuta ha vuelto a situar el control de la frontera y la cooperación bilateral en el centro del debate.

Por ahora, las acusaciones de Jabaroot sobre la participación de agentes marroquíes en la organización de la entrada masiva en Ceuta deben ser tratadas como afirmaciones del grupo y no como hechos probados. Lo que sí se ha producido es la difusión de una enorme cantidad de información que el colectivo atribuye a miembros de los servicios de seguridad marroquíes.

Jabaroot, además, ha anunciado que la filtración no ha terminado y que prepara nuevos documentos centrados específicamente en quienes, según sostiene, estuvieron detrás de la operación de Ceuta.