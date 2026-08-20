El resultado de la autopsia provoca un importante giro en la investigación sobre la muerte de Hayden Panettiere

El extraño fallecimiento de Hayden Panettiere continúa arrojando nuevos datos varios días después del hallazgo de su cuerpo en un complejo residencial de Carolina del Sur. La artista, activista y actriz de sagas tan emblemáticas como Scream fue hallada sin vida el pasado 16 de agosto, cuando su marido y su hermano dieron la voz de alarma a las autoridades al encontrarla inconsciente. Una vez que los agentes y servicios de emergencia llegaron al lugar, solo pudieron certificar su defunción.

Días más tarde, la cadena CNN sacó a la luz nuevos detalles sobre el trágico suceso al informar de que uno de los agentes que acudió a la escena observó cómo el hermano de la pareja de la actriz le mostraba una bolsa con sus medicamentos. Estos fármacos han quedado detallados en el informe policial junto con otros elementos recabados en la vivienda.

La cadena estadounidense también compartió el testimonio de una residente del complejo, quien comenzó a sospechar que algo ocurría debido al comportamiento extraño de sus gatos. La vecina declaró haber escuchado que alguien se había desmayado y citó un comunicado enviado por correo electrónico a la comunidad: "ni los residentes ni la administración del complejo están en condiciones de proporcionar información oficial ni de comentar las circunstancias que rodean este asunto".

Novedades en la autopsia y la investigación

Varios días después de su fallecimiento, se han conocido nuevos datos de la mano de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), organismo que se ha sumado a las pesquisas. La agencia ha informado de que las causas y circunstancias exactas de la muerte están pendientes de análisis adicionales, aunque ya se han descartado indicios de violencia o criminalidad.

Por su parte, la revista People reveló que, durante la llamada al 911, se escucha al personal de emergencias barajar la posibilidad de una sobredosis y un posterior paro cardíaco. En esta misma línea, señalaron que se encontró Narcan en el lugar de los hechos, un medicamento de emergencia utilizado para revertir de forma rápida los efectos de una sobredosis de opiáceos.

Aunque no se ha confirmado oficialmente que su muerte se deba a un consumo excesivo de sustancias, la actriz ya había hablado abiertamente en el pasado sobre sus problemas con el alcohol y las drogas. Tras pasar por rehabilitación, en 2022 declaró públicamente haber encontrado la paz que tanto buscaba.