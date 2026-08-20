El alcalde de Nuñomoral responde a María Guardiola tras la tensión con los vecinos por el incendio en Las Hurdes: "Estaba en el fuego, controlando, ¿dónde quería que estuviese?"

El alcalde de Nuñomoral, Vidal Iglesias Rodríguez, ha respondido en Más de uno a las palabras tanto de María Guardiola como de los vecinos de la localidad evacuada por el incendio de Las Hurdes, que criticaron este miércoles la ausencia del regidor durante los momentos de mayor tensión.

Los vecinos cargaron contra la presidenta de la Junta de Extremadura, que acudió a visitarles este miércoles, y la increparon con la ausencia del alcalde, a lo que ella respondió que no sabía dónde se encontraba este porque ella a quien iba a visitar era a los vecinos, que eran quienes la importaban.

"Sí, el alcalde soy yo. Estaba en el fuego, controlando. ¿Dónde quería que estuviese?", ha respondido Iglesias Rodríguez durante su conversación con Miguel Ondarreta en Más de uno. El regidor ha explicado que los vecinos siguen confinados, pero que este confinamiento se levantará pronto porque ya está todo despejado y "fuego ya no hay"; tan solo quedan restos de las malezas del suelo y un poco de humo.

"Pido perdón si les ha parecido que no estaban atendidos"

Ha pedido perdón a los vecinos "si les ha parecido que no estaban atendidos", pero ha asegurado que, "en ningún momento ni por asomo" piensen que se les ha dejado abandonados. La respuesta ha llegado después de que varios vecinos dijeran que había existido "cierto caos e improvisación en esas horas".

"Se tuvo que evacuar debido al humo. En un principio se habló del 112, de reconcentrarlo, y se tardó un poco porque no había ubicación a la que llevarlo. Una vez allí, fue la Guardia Civil a tranquilizarlos. Ha sido ese el momento", ha explicado el alcalde sobre el momento en el que se pudo dar la sensación de mayor caos. "Es difícil controlar a todo el mundo. Si les ha parecido que no estaban atendidos, que yo creo que no, pero por mi parte, pido perdón, pero que no piensen, ni por asomo, que se les ha dejado abandonados", ha dicho.

Momentos de tensión entre María Guardiola y los vecinos

Este miércoles, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, quiso visitar a los evacuados por el incendio de Las Hurdes y acudió a Pinofranqueado (Cáceres), donde se encuentran los vecinos de las alquerías de Nuñomoral, que tuvieron que ser desalojados por el fuego. Allí se vivieron momentos de gran tensión entre la líder regional y los presentes, que criticaron la ausencia del alcalde del PP, Vidal Iglesias Rodríguez.

"¿Esta gente dónde está? Cobrando su sueldo y en su casa bien tranquilos porque a ellos no les afecta y la presidencia no hace nada", le recriminó uno de los vecinos a Guardiola, que contestó diciendo: "¿Y qué hago, me voy a cogerle con una cuerda o qué hago?".

"Usted tiene una jurisprudencia que no tenemos nosotros", continuaba el vecino. A esto, ella contestó: "Yo estoy aquí y asumo la responsabilidad como presidenta de la Junta, pero yo no sé dónde está el alcalde. Acabo de llegar, os he saludado y me habéis informado de que no está el alcalde. Yo no lo sé".