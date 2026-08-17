Muere Marcos Rodríguez Pantoja, el "niño lobo de Sierra Morena" que se crio aislado en el mundo salvaje durante 11 años

La historia de Marcos Rodríguez Pantoja comenzó en las montañas de Sierra Morena y terminó, muchos años después, en una pequeña aldea de Ourense. Entre ambos lugares transcurrió una vida marcada primero por el abandono y el aislamiento y, posteriormente, por un difícil proceso de adaptación a la sociedad.

Rodríguez Pantoja falleció en Rante, donde residía desde finales de los años noventa, a los 80 años. Su historia había trascendido las fronteras de España y fue llevada al cine en 2010 en la película "Entrelobos", dirigida por Gerardo Olivares.

Una infancia marcada por el abandono

Marcos Rodríguez nació el 7 de junio de 1946 en Añora, Córdoba. Durante su infancia sufrió una situación familiar complicada y, siendo todavía un niño, terminó en Sierra Morena trabajando con un cabrero. Cuando el hombre murió, Marcos quedó solo en el monte. Allí comenzó una etapa de aislamiento que se prolongaría durante años y en la que aprendió a sobrevivir utilizando los recursos que encontraba en la naturaleza.

Su relato incluye el contacto continuado con una manada de lobos, animales con los que aseguró haber convivido y de los que aprendió comportamientos que le ayudaron a sobrevivir. Su experiencia ha sido estudiada posteriormente desde el ámbito antropológico y se convirtió en uno de los casos españoles más conocidos de infancia en aislamiento.

Más de una década alejado de la sociedad

Rodríguez Pantoja permaneció en Sierra Morena aproximadamente desde los siete hasta los 19 años. Durante ese periodo tuvo contacto con distintos animales y desarrolló estrategias para alimentarse y protegerse en el entorno natural.

Su regreso a la sociedad se produjo en 1965, cuando fue localizado por la Guardia Civil. Tenía entonces alrededor de 19 años y comenzó para él otra etapa igualmente complicada: aprender de nuevo normas y hábitos cotidianos que para la mayoría de las personas se adquieren durante la infancia.

Un sacerdote y varias religiosas participaron en ese proceso de adaptación y le enseñaron cuestiones básicas como hablar, caminar erguido, vestirse y utilizar los cubiertos. Posteriormente pasó por distintos lugares de España, trabajó en la hostelería y realizó el servicio militar.

Rante se convirtió en su hogar

A finales de los años noventa, Marcos llegó a Rante, en el municipio ourensano de San Cibrao das Viñas. Allí comenzó una nueva vida que terminaría convirtiendo la pequeña localidad gallega en su hogar definitivo.

Durante años compartió vivienda con Manuel Barandela, un policía nacional jubilado que se convirtió en una figura fundamental para él. Tras su fallecimiento, un vecino de Rante le cedió una vivienda en la que continuó residiendo.

Los vecinos fueron adquiriendo un papel importante en su día a día. Con el paso de los años, Marcos se convirtió en una presencia habitual en la localidad y también en alguien conocido por quienes acudían a visitarla. Era frecuente que relatara su experiencia en la sierra y hablase de los animales con los que había convivido.

RTVE ya describía en 2010 cómo había conseguido integrarse en la vida cotidiana de Rante y cómo los vecinos habían terminado convirtiéndolo en uno más de la comunidad.

Una historia que llegó al cine

La extraordinaria experiencia de Rodríguez Pantoja alcanzó una nueva dimensión con "Entrelobos", estrenada en 2010. La película de Gerardo Olivares recreó sus años en Sierra Morena y contribuyó a que su historia fuera conocida por un público mucho más amplio.

El caso también despertó interés entre investigadores. El antropólogo Gabriel Janer Manila estudió su experiencia y entrevistó a Marcos durante la década de los setenta con el objetivo de analizar las dificultades de integración después de una infancia transcurrida prácticamente al margen de la sociedad.

A lo largo de los años, Rodríguez Pantoja participó además en documentales, entrevistas y charlas en las que relataba su vida y hablaba de la relación que había establecido con los animales durante su estancia en la sierra.

Los últimos años, acompañado por sus vecinos

La última etapa de su vida estuvo marcada por su arraigo en Rante. En los últimos años, sus vecinos asumieron un papel todavía más importante debido al deterioro de su salud y a la necesidad de acudir con mayor frecuencia al médico.

Su fallecimiento se produjo precisamente el día en que la localidad celebraba sus fiestas. El Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas ha señalado que esta coincidencia hará que el 15 de agosto quede también asociado a la memoria de quien durante años fue uno de los vecinos más conocidos de Rante.

Con su muerte desaparece una figura cuya vida quedó vinculada a dos mundos muy diferentes: la Sierra Morena de su infancia, donde aprendió a sobrevivir en aislamiento, y la pequeña aldea gallega en la que encontró, ya adulto, la comunidad y el hogar que había perdido durante sus primeros años.

Marcos Rodríguez Pantoja deja atrás una historia difícil de encajar en una sola etiqueta. Más allá del sobrenombre de "niño lobo", su vida estuvo marcada por el abandono durante la infancia, la supervivencia en la naturaleza y un largo proceso para volver a integrarse en la sociedad. Su último capítulo se ha cerrado en Rante, el lugar que durante casi tres décadas consideró su casa.