La confesión de Arturo Pérez-Reverte sobre el eclipse: "Lo que me impresionó fue..."

Sin lugar a dudas, el fenómeno que lleva atrayendo todas las miradas durante los últimos días ha sido el eclipse de sol total que tuvo lugar en nuestro país el pasado miércoles 12 de agosto. Un hito astronómico que hemos podido vivir en Onda Cero bajo la espectacular narración de José Luis Azpiroz.

Millones de personas de todo el mundo han seguido este fenómeno meteorológico que llevaba más de un siglo sin presenciarse en nuestro país. Aquí en España, una de las personalidades que también ha seguido de cerca este evento, y que ha aprovechado la ocasión para compartir una confesión a través de sus redes sociales, ha sido el célebre escritor Arturo Pérez-Reverte.

El cartagenero destacó que lo que más le llegó a impresionar en el momento en el que se produjo la totalidad del eclipse de sol fue "el silencio". De hecho, compartía en sus redes sociales que incluso "los pájaros dejaron de cantar".

En esta misma línea, numerosos seguidores del escritor aprovecharon la ocasión para respaldar esta reflexión, asegurando que el comportamiento de los animales cambió por completo durante el fenómeno.

En los comentarios, los usuarios destacaron el comportamiento de los pájaros, que regresaron a sus nidos o, como afirmaba el escritor, dejaron de cantar de golpe; o el de los murciélagos, que aprovecharon la repentina penumbra para salir. Otros comportamientos llamativos fueron los de las cigarras, que comenzaron de inmediato su "concierto" nocturno.

Habrá otro eclipse de sol en 2027

En el caso de que no hayas podido presenciar este histórico acontecimiento, afortunadamente no tendrás que esperar otro siglo para revivirlo. El próximo año volverá a registrarse un eclipse total de sol que nuevamente se podrá disfrutar desde España.

En esta ocasión, el fenómeno tendrá lugar el 2 de agosto de 2027 y, al igual que ha ocurrido con el de este año, se podrá seguir en mayor o menor medida desde cualquier punto del país. Sin embargo, la franja de totalidad cambiará de ubicación.

Para presenciar la oscuridad total del eclipse habrá que desplazarse hacia el sur de la península. En concreto, se podrá contemplar plenamente en la costa de Cádiz, Málaga, Granada y Almería, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.