Miguel Bosé lanza una contundente advertencia sobre el eclipse solar: "Ni se os ocurra mirar"

El eclipse de este miércoles 12 de agosto ha provocado que millones de personas se desplacen para contemplar un momento casi irrepetible. Y es que para muchos, el evento astronómico es un momento que compartir con familiares y amigos, convirtiéndose en un gran fenómeno de masas.

Sin embargo, existen también detractores que creen que el eclipse solar es algo realmente peligroso, descartando cualquier tipo de interés sobre ello. Es el caso de Miguel Bosé, que ha reaparecido para mostrarse muy crítico con el acontecimiento. Lejos de esperar el momento, el compositor ha lanzado una advertencia a todos sus seguidores.

A través de un mensaje en sus redes, Miguel Bosé ha mandado una alerta a todos sus seguidores solicitando evitar el evento a toda costa.

Miguel Bosé boicotea el eclipse

En un mensaje en X, el artista ha pedido a sus seguidores que no vean el eclipse, asegurando que las consecuencias pueden ser peligrosas. "Ni se os ocurra mirar el eclipse. Mal rollo. Malas consecuencias", ha reflejado en su cuenta oficial.

El mensaje ha provocado el desconcierto entre los usuarios, que no han entendido el motivo de la advertencia. Por otro lado, otros seguidores han querido bromear con la alerta del cantante, entendiéndola como algo ilógico.

La importancia de las gafas en el eclipse

El eclipse solar de este 12 de agosto se ha convertido en uno de los grandes acontecimientos astronómicos del año, pero disfrutar de este fenómeno excepcional exige tomar una precaución fundamental: proteger correctamente la vista. Y es que mirar directamente al Sol, incluso durante un eclipse, puede provocar lesiones graves en la retina y hacerlo con unas gafas inadecuadas puede generar una falsa sensación de seguridad.

Por ello, las autoridades y los expertos insisten en la necesidad de utilizar únicamente gafas específicamente diseñadas y certificadas para la observación solar. En concreto, las gafas homologadas deben llevar la referencia ISO 12312-2.