Colombia eleva a 250 los muertos por el terremoto y España busca a 164 ciudadanos

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia este lunes ha dejado ya al menos 240 muertos, según los últimos balances difundidos por las autoridades regionales, una cifra que ha ido aumentando durante las últimas horas a medida que avanzan las labores de búsqueda y rescate. El seísmo, cuyo epicentro se situó en el departamento del Chocó, ha provocado además cientos de heridos y graves daños en viviendas, hospitales, centros educativos, aeropuertos y otras infraestructuras.

Las regiones de Valle del Cauca, Risaralda, Chocó y Caldas concentran buena parte de las víctimas. En Cali, una de las ciudades más afectadas, las autoridades habían informado de 35 fallecidos, unos 700 heridos y alrededor de 5.000 viviendas dañadas o destruidas. También se contabilizaban 188 personas desaparecidas y varios hospitales afectados, algunos de ellos al límite de su capacidad.

Durante la jornada, los equipos de emergencia han continuado trabajando en las zonas más castigadas, especialmente en Cali, Pereira, Manizales y Quibdó. Las primeras horas del día permitieron comprobar la magnitud de los daños, con edificios parcialmente derrumbados, viviendas inhabitables y familias que permanecieron en las calles por temor a nuevas sacudidas.

Los equipos especializados en búsqueda y rescate urbano desplazados desde Bogotá, Envigado, Yopal y Medellín se han incorporado a las operaciones.

Las autoridades han mantenido activa la Sala de Crisis Nacional y el Gobierno de Abelardo de la Espriella declaró la situación de desastre nacional. Además, Cali y Pereira establecieron toques de queda nocturnos para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia y evitar posibles saqueos.

Colombia prepara una emergencia económica

Ante la magnitud de la catástrofe, el Gobierno colombiano anunció que declarará la emergencia económica para movilizar recursos destinados a atender a las víctimas y reconstruir las zonas afectadas. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, anunció la solicitud de un crédito de hasta 450 millones de dólares al Banco Mundial, unos 390 millones de euros, que podría estar disponible antes de finalizar la semana.

El Ejecutivo también prevé poner a disposición la totalidad de los recursos del Fondo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres y reorganizar partidas presupuestarias para acelerar la respuesta a la emergencia.

Estados Unidos y la UE movilizan ayuda

La comunidad internacional ha reaccionado ante la gravedad del terremoto. Estados Unidos enviará a Colombia un Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres (DART) para colaborar con las autoridades en las operaciones de emergencia, la coordinación y las labores consideradas prioritarias.

La Unión Europea también ha activado su mecanismo de asistencia consular y el servicio de observación por satélite Copernicus, además de movilizar financiación para apoyar las operaciones de rescate y ayuda humanitaria. Alemania ha expresado igualmente su solidaridad con el pueblo colombiano.

La ONU ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas y ha asegurado que mantiene un contacto estrecho con las autoridades colombianas para respaldar la respuesta dirigida por el Gobierno.

Las organizaciones humanitarias también han comenzado a reforzar su presencia sobre el terreno. World Vision, Save the Children y Acción contra el Hambre han activado mecanismos de emergencia, con especial preocupación por los niños afectados por el derrumbe de viviendas y los daños sufridos por colegios y centros sanitarios.

Un terremoto profundo que podría reducir el impacto de las réplicas

Expertos consultados tras el seísmo han destacado que el terremoto tuvo un hipocentro situado a unos 100 kilómetros de profundidad, considerablemente más profundo que otros terremotos recientes registrados en la región. El geólogo de emergencias del CSIC Raúl Pérez López señaló que las réplicas podrían producirse a una profundidad cercana a los 90 kilómetros y, por ello, serían previsiblemente menos perceptibles.

Los expertos también han marcado diferencias con los terremotos registrados en Venezuela a finales de junio, donde se produjeron dos grandes movimientos prácticamente consecutivos que agravaron los daños estructurales.

España busca a sus ciudadanos

España mantiene activados sus servicios consulares. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, informó de que 164 ciudadanos españoles permanecían sin localizar, aunque hasta el momento no constaban fallecidos ni heridos españoles. La Embajada y el Consulado están trabajando para localizar a los ciudadanos y prestar asistencia a la colonia española.

El terremoto también ha provocado numerosas muestras de solidaridad internacional. El papa León XIV expresó su cercanía con las víctimas y aseguró que reza por los afectados, mientras la Casa Real española trasladó su apoyo al pueblo colombiano.

Con las cifras de víctimas todavía provisionales y las labores de rescate en marcha, las autoridades colombianas continúan evaluando los daños en las distintas regiones. El foco permanece ahora en la búsqueda de personas desaparecidas, la atención a los heridos y el alojamiento de miles de familias cuyas viviendas han quedado destruidas o inhabitables.