¿Qué relación existe entre el terremoto de Venezuela y el de Colombia? Esto dicen los expertos

Sudamérica vuelve a sufrir los estragos de un terremoto. Este lunes un terremoto de magnitud 7.4 ha sacudido buena parte de Colombia, dejando hasta el momento un total de 224 fallecidos, aunque la cifra podría ser mayor conforme vayan pasando las horas. Se trata del mayor registro en el país en una década, afectando a la zona noroeste del país y dejando además multitud de daños materiales.

Este sismo se produce apenas un mes después de los devastadores terremotos en Venezuela, que arrasaron el país y dejaron más de 6.000 fallecidos. Y es que ante la cercanía temporal y geográfica de ambos sucesos, muchos se preguntan si existe una relación real entre ambos terremotos.

Para ello, multitud de expertos han salido públicamente a aclarar la situación y resolver uno de los enigmas que más preocupan.

¿Existe relación entre ambos terremotos?

Colombia y Venezuela son países colindantes, y ambos han sufrido las consecuencias de un fuerte terremoto. El 24 de junio, una tormenta sísmica sin precedentes golpeó Venezuela. Un sismo de magnitud 7.2 fue seguido apenas 39 segundos después por otro de 7.5. Ahora, un mes y medio después, Colombia ha sufrido un terremoto de la misma magnitud.

Es por ello que surge una misma pregunta: ¿Existe relación entre ambos terremotos?. Muchos se han cuestionado si ambos sucesos guardan relación, lo que ha obligado a los expertos a salir públicamente para aclararlo. Aunque ambos terremotos se han producido muy cerca en el tiempo, lo cierto es que ambos fenómenos responden a dinámicas totalmente independientes.

Tal y como ha explicado Viviana Dionisio, sismóloga de la Red Sismológica Nacional de Colombia, el terremoto de Colombia tiene un origen tectónico distinto al de los sismos registrados en Venezuela.

Distinto origen para ambos terremotos

Según han explicado diversos especialistas, el contexto geológico y geotectónico es completamente diferente entre los dos países. "Fue un sismo tectónico asociado principalmente a un mecanismo de subducción", detalla Dionisio, quien ha explicado que Colombia está asentada sobre la placa Sudamericana, en el océano Atlántico.

Este fenómeno ocurre cuando la placa de Nazca, en el océano Pacífico, se mete debajo de la placa Sudamericana, lo que provoca una acumulación de energía en el contacto entre ambas y puede ocasionar terremotos de gran magnitud como los registrados en países situados en el denominado 'Cinturón de Fuego del Pacífico'.

"Cuando una placa tectónica se está metiendo debajo de otra se dice que es un sismo de subducción. Entonces se producen, en general, en las costas", ha explicado la sismóloga. Sin embargo, los terremotos registrados en Venezuela responden a otro mecanismo diferente.

A diferencia del terremoto colombiano, el geólogo Gustavo Ortiz ha detallado para la CNN que los temblores en suelo venezolano ocurrieron a una profundidad extremadamente superficial, es decir, a menos de 20 kilómetros, y con un movimiento lateral que ha multiplicado el impacto destructivo de las ondas en la superficie.

Además, no existe conexión real entre ambos sucesos a pesar de que fueron de una magnitud similar, ya que este último fue consecuencia de una interacción entre la placa Caribe y la Sudamericana mediante un movimiento lateral.

Colombia, un país con alto riesgo de movimientos tectónicos

Tal y como ha asegurado Dionisio, Colombia es un país con alto riesgo de amenaza sísmica debido a la interacción de varias placas tectónicas y a la existencia de numerosas fallas asociadas a las cordilleras de los Andes y al Pacífico.

Por ello, la experta ha explicado que no resulta inusual que un terremoto de estas características tenga su epicentro en el Chocó, situado en la región del Pacífico, debido a la dinámica tectónica del oeste colombiano y a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana.