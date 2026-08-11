Los impactantes vídeos e imágenes del terremoto en Colombia: edificios derrumbados y caos en las ciudades

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia este lunes a las 07:34 hora local, ha dejado cientos de imágenes que reflejan la magnitud de una de las mayores tragedias vividas en el país en los últimos años. Las cámaras de seguridad, los teléfonos móviles y las grabaciones de ciudadanos captaron en tiempo real el momento en que la tierra comenzó a temblar, provocando escenas de pánico, evacuaciones masivas y el colapso de numerosos edificios.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo el seísmo se sintió con fuerza en ciudades como Bogotá, Cali, Pereira, Manizales o Medellín. En algunos vídeos se aprecia el balanceo de rascacielos y edificios en construcción, mientras que en otros se observa a decenas de personas abandonando oficinas, centros comerciales y viviendas en busca de lugares seguros.

Obreros trabajando en lo alto de un edificio y derrumbamientos en plena calle

Uno de los vídeos más impactantes fue grabado en Bogotá, concretamente en un edificio en obras en el que aparecen varios trabajadores de la construcción aferrándose a vigas metálicas. Se observa cómo la estructura se balancea violentamente a causa del terremoto mientras puede sentirse el pánico de los trabajadores.

Otras grabaciones muestran el derrumbe de edificios en varias localidades del oeste y centro del país. En las imágenes pueden verse fachadas desplomadas, nubes de polvo cubriendo las calles y equipos de emergencia trabajando entre los escombros en busca de supervivientes.

Según el balance oficial, el seísmo tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y ha dejado, de momento, 164 fallecidos, además de miles de afectados y numerosas infraestructuras dañadas. Las autoridades continúan evaluando el alcance de la tragedia mientras avanzan las labores de rescate.

Las autoridades alertan sobre vídeos falsos

Junto a las imágenes reales del desastre, también han comenzado a circular numerosos contenidos manipulados con inteligencia artificial o incluso sacados de contexto. Organismos especializados en verificación han advertido de la difusión de vídeos de terremotos ocurridos en otros países y de imágenes generadas con IA que se presentan como si correspondieran a la emergencia en Colombia.

Aun así, las grabaciones auténticas del terremoto permiten hacerse una idea de la enorme fuerza del sismo y de los momentos de terror que vivieron millones de colombianos durante los segundos que duró el temblor.