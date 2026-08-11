"Fue el terremoto más potente del siglo": el impactante relato sobre el seísmo en Colombia y la realidad de la tragedia en el país

El periodista colombiano Alejandro Villegas ha relatado en una entrevista la intensidad con la que se vivió el terremoto que sacudió el país y dejó al menos 132 muertos, hospitales desbordados y toques de queda, además de importantes daños en varias zonas del occidente. Desde Bogotá, donde también se sintió con fuerza el movimiento sísmico, Villegas destaca la magnitud y, especialmente, la duración del temblor, que llegó a prolongarse durante varios minutos.

"Fue el terremoto más potente del siglo", asegura el periodista al describir un seísmo que ha obligado a activar los dispositivos de emergencia y mantiene a las autoridades buscando supervivientes.

Un terremoto que paralizó el occidente de Colombia

El epicentro del terremoto se situó en una población rural del departamento del Chocó, una de las zonas más pobres del país. Según explica Alejandro Villegas, las primeras informaciones apuntan a importantes afectaciones en el occidente colombiano, especialmente en el Chocó y en los departamentos próximos, como Risaralda.

El periodista señala que ciudades del Eje Cafetero como Manizales, Pereira y Armenia han sentido con fuerza el movimiento sísmico. Se trata de núcleos urbanos de alrededor de 400.000 habitantes que, debido a su historial de actividad sísmica, cuentan en buena parte con construcciones adaptadas para resistir terremotos.

Esa preparación podría haber contribuido, según Villegas, a que el número de fallecidos no sea tan elevado como cabría esperar por la intensidad del fenómeno. Sin embargo, advierte de que la información disponible durante las primeras horas es todavía parcial y que el balance de víctimas podría aumentar.

"Estamos conociendo apenas la dimensión, pero seguramente el número de víctimas va a ir creciendo con el paso de las horas, expresó"

La imagen de la Catedral de Manizales tras el terremoto

Entre las imágenes que, según el periodista, mejor reflejan la fuerza del terremoto se encuentra la de la Catedral de Manizales. Una de las agujas de sus torres centrales se desplomó, dejando una escena especialmente simbólica por la importancia del edificio. Villegas destaca el carácter emblemático de la catedral, una construcción de estilo gótico que constituye uno de los símbolos arquitectónicos de Colombia. Su deterioro se ha convertido así en una de las imágenes más representativas de las consecuencias del seísmo.

"Una de sus agujas de las torres centrales se colapsó y ha sido quizás una imagen muy, muy potente de lo que ha significado la intensidad de ese terremoto."

Además de los daños en edificios religiosos, el periodista habla de afectaciones en viviendas y comercios, mientras las autoridades y los organismos de emergencia se concentran en conocer el alcance real de los daños.

El terremoto sorprendió a trabajadores y escolares

El movimiento sísmico se produjo a las 07:34 de la mañana, una hora que coincide con el inicio de la jornada laboral y escolar. Villegas explica que los niños ya se encontraban en los colegios desde las 07:00 y que muchos de ellos fueron sorprendidos por el terremoto dentro de los centros educativos.

Las actividades comerciales también estaban a punto de comenzar, por lo que el seísmo provocó una interrupción generalizada de la actividad en las zonas afectadas. El periodista señala que existen reportes de personas atrapadas en algunas edificaciones que han terminado colapsando, aunque insiste en que los datos continúan siendo muy parciales.

"Hay personas atrapadas a esta hora en algunas edificaciones que terminaron colapsando, pero los datos siguen siendo muy parciales."

El Eje Cafetero, una zona con una importante actividad industrial y comercial, quedó prácticamente paralizado. La ciudadanía se volcó a las calles y los organismos de emergencia comenzaron a concentrar sus esfuerzos en la evaluación de los daños.

Aeropuertos afectados y suspensión de operaciones

Las consecuencias del terremoto también alcanzaron al transporte aéreo. Según la información trasladada por Villegas, al menos una decena de aeropuertos del país han sufrido afectaciones, tanto en el Eje Cafetero como en el Valle del Cauca. En algunos casos, las operaciones fueron suspendidas provisionalmente y, en otros, se mantuvieron paralizadas mientras se evaluaban las condiciones de las instalaciones.

La prioridad en las primeras horas, explica el periodista, pasa por revisar el estado de las edificaciones y determinar cuándo pueden reanudarse con seguridad las actividades comerciales y de transporte.

Chocó, el epicentro y una de las zonas más difíciles de evaluar

El departamento del Chocó presenta una dificultad añadida: las comunicaciones con algunas de sus poblaciones no son fluidas. Villegas explica que el epicentro se encuentra en una zona rural y que todavía resulta complicado conocer con precisión la magnitud de los daños en determinados puntos.

Quibdó, capital del departamento, también ha registrado los efectos del terremoto. La falta de comunicación con algunas localidades dificulta, sin embargo, obtener un panorama completo de la situación.

Mientras en las capitales del Eje Cafetero y en Cali la población ha paralizado buena parte de sus actividades para evaluar los daños, en otras zonas todavía se espera información más precisa.

Colombia activa sus mecanismos de emergencia

Villegas destaca la experiencia acumulada por Colombia en la gestión de desastres naturales. El país ha afrontado en el pasado situaciones de gran gravedad, lo que, según explica, ha permitido fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones.

En las primeras horas posteriores al terremoto también se han producido ofrecimientos de apoyo internacional. El periodista menciona a Israel, México y El Salvador como países que han expresado su disposición a colaborar en las labores de rescate si fuera necesario.

El Gobierno, por su parte, ha comenzado a coordinar la respuesta junto a los equipos de emergencia y miembros del gabinete. Según Villegas, la declaración de una emergencia nacional permitiría movilizar los recursos necesarios para afrontar las primeras horas del desastre.

Preocupación por las réplicas

Otra de las principales preocupaciones es la posibilidad de que se produzcan nuevas réplicas. Aunque ya se han registrado movimientos posteriores, Villegas explica que, por el momento, no han sido perceptibles para la población y únicamente han sido detectados por los centros de medición sísmica.

La prioridad es mantener la precaución y proteger a la población ante la posibilidad de nuevos movimientos de intensidad significativa.

"Hay ya réplicas, aunque no, por fortuna, no se han percibido. Han sido muy, muy ligeras y solamente los centros de medición aquí en Colombia lo han logrado captar."

"Fueron casi tres minutos": así vivió Villegas el terremoto en Bogotá

El propio periodista se encontraba en Bogotá cuando experimentó el terremoto. Villegas subraya que, además de la intensidad, hubo un elemento que llamó especialmente la atención de quienes lo vivieron: la duración del movimiento.

"Lo sentí. Estaba en una edificación en un sexto piso. Comenzaron a sonar las alarmas de las residencias. Pensábamos que se trataba de un hecho de inseguridad cuando empezaron las sacudidas."

El periodista relata que el terremoto también se sintió con fuerza en Bogotá, pese a encontrarse lejos del epicentro. Para él, la duración del movimiento fue uno de los aspectos más impactantes de la experiencia.

"Quizás lo que más llamó la atención y en lo que coinciden todos, es no solamente por la magnitud, sino por la duración. Fueron casi tres minutos del sacudón que se registró."

El seísmo se ha convertido en el más potente del país suramericano en el siglo XXI , y su drásticos efectos han sido paliados por la prevención que generó en el país el seísmo de la localidad de Armenia en 1999. Aquella tragedia que provocó la muerte de 971 personas solo en esa ciudad, así como 5.377 heridos y más de 21.000 viviendas dañadas o destruidas, fue clave para que miles de construcciones posteriores previnieran desastres como el que ha afrontado hoy el país.

"Es el terremoto más importante del siglo, sin duda. Por la potencia, no en el número de víctimas, pero sí por la magnitud e intensidad", espetó.