Un terremoto de magnitud 7,4 sacude la mayor parte de Colombia: el Gobierno declara la situación de "desastre nacional" tras registrar 111 muertos y 87 heridos
El sismo ha causado graves daños materiales en varias ciudades, además de provocar edificios derrumbados y daños en el aeropuerto de Pereira. También se ha sentido en provincias de Ecuador y Panamá.
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El Gobierno de Colombia denuncia intentos de "desprestigiar" su gestión del terremoto
El Gobierno de Colombia ha denunciado este lunes supuestos "intentos por despretigar su gestión" del terremoto de 7,4 en la escalada de Ritcher registrado en el noroeste del país, que ha dejado más de un centenar de muertos, y ha atribuido estos hechos a "sectores" del gobierno del expresidente Gustavo Petro.
"El Gobierno nacional tiene conocimiento de actuaciones sistemáticas promovidas desde sectores de la administración saliente con el propósito de desacreditar al nuevo Gobierno ante organismos internacionales, incluidas instancias judiciales", ha señalado el Ministerio de Exteriores en un comunicado difundido en redes sociales donde ha denunciado "intentos por desprestigiar su gestión y por socavar la decisión del pueblo colombiano".
La cartera diplomática ve en estos hechos "el mismo patrón de alegaciones infundadas que utilizó la oposición para cuestionar los resultados de la última elección y que persiguen el mismo objetivo: deslegitimar la decisión soberana del pueblo colombiano y al Gobierno que eligió".
Isabel Díaz-Ayuso muestra su apoyo a Colombia y a De la Espriella por el terremoto
La presidenta de la Comunidad de Madrid manifestó su apoyo a Colombia y a su presidente Abelardo de la Espriella, en una publicación a través de su perfil de X.
"Lamentamos profundamente la pérdida de tantas vidas en el terremoto que ha sacudido Colombia. Todo nuestro apoyo y cariño a las víctimas y a sus familiares allí, en España y en el resto del mundo".
La ONU afirma estar preparada para ayudar a Colombia tras el terremoto
El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó este lunes a través de su portavoz adjunto que el organismo está "preparado" para prestar asistencia a Colombia "en lo que sea necesario" tras el terremoto que sacudió hoy al país suramericano.
"Nuestros pensamientos están con todas las personas que han sufrido como consecuencia de este terremoto y estamos preparados para ayudar en lo que sea necesario", expresó el vocero adjunto de Guterres, Farhan Haq, en su rueda de prensa diaria desde Nueva York.
Haq aseguró que la ONU está siguiendo de cerca la situación de Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que ha azotado al país esta mañana y que ha dejado al menos 111 personas fallecidas, según informó hoy el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.
Petro llama a su partido a coordinar esfuerzos y solidaridad tras el terremoto en Colombia
El expresidente colombiano Gustavo Petro pidió este lunes a los integrantes de su partido, Pacto Histórico, y a sus simpatizantes a coordinar esfuerzos y a mostrar solidaridad con los afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió hoy a gran parte del país y que deja un balance preliminar de 111 muertos.
"A todos los integrantes del Pacto, a quienes nos han acompañado y apoyado, les hago un llamado a coordinar esfuerzos, activar la solidaridad y estar atentos a las comunidades afectadas", expresó Petro en un mensaje publicado en sus redes sociales.
Von der Leyen trasmite su solidaridad con Colombia y anuncia el envío de ayuda
La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, ha compartido en la red social X un mensaje de apoyo al pueblo colombiano y el anuncio de ayuda "en las operaciones de rescate".
En su mensaje, indica que: "esta noche, el corazón de Europa está con el pueblo de Colombia tras el terrible terremoto en la región del Chocó. Ya hemos movilizado a Copernicus, nuestro servicio de satélites, para ayudar en las operaciones de rescate. Y estamos listos para brindar más apoyo. Estamos con ustedes."
Feijóo lamenta la pérdida de vidas humanas y los daños del terremoto
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoó, ha lamentado "profundamente" la pérdida de vidas humanas y los daños provocados por el terremoto que ha afectado a Colombia.
En su cuenta de X, el líder de los populares ha trasladado su cariño y solidaridad a todos los colombianos, especialmente a las familias de las víctimas del seísmo "en estos momentos de dolor, tristeza e incertidumbre".
Terremoto en Colombia rememora la tragedia del gran sismo de 1999 en la ciudad de Armenia
El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes a Colombia, y que deja al menos 111 muertos según el balance más reciente, recordó al de la ciudad de Armenia, capital del departamento colombiano del Quindío, que el 25 de enero de 1999 causó 1.185 muertos en la zona cafetera del centro del país.
El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, declaró "desastre nacional" por el terremoto, que un balance preliminar de 111 muertos y 87 heridos y una gran destrucción en al menos cinco departamentos: Valle del Cauca, Chocó, Quindío, Risaralda y Caldas, los tres últimos los mismos afectados por el sismo de hace 27 años.
El terremoto de Armenia provocó la muerte de 971 personas solo en esa ciudad, así como 5.377 heridos y más de 21.000 viviendas dañadas o destruidas, según datos del Servicio Geológico Colombiano (SGC).
La mala construcción de las viviendas fue una de las principales causas de la destrucción por ese terremoto que también afectó a otros municipios de la zona, como Pereira, Córdoba, Montenegro, Filandia y Alcalá, lo que elevó el total de fallecidos a 1.185, a más de 8.536 la de heridos, 35.972 viviendas destruidas o inhabitables y 6.408 fincas cafeteras afectadas.
El Gobierno no tiene constancia de españoles afectados por el terremoto en Colombia
Las autoridades españolas no tienen constancia de españoles afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes la mayor parte de Colombia, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación Internacional.
Fuentes del departamento que dirige José Manuel Albares han informado de que la embajada de España en Colombia y el Consulado General, junto con la Red de consulados honorarios están "plenamente activados y siguiendo la situación".
"Por el momento no se tiene constancia de españoles afectados", señala Exteriores que recomienda a los españoles en Colombia seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades locales y la información y contactos en las redes sociales de la embajada de España y del Consulado General.
Exteriores ha facilitado además dos teléfonos de emergencia: +57 316 473 3216 y +34 910 001 249.
Más de 1.500 viviendas afectadas y casi 40 completamente destruidas
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, hace balance del terremoto: "111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas afectadas, 37 viviendas completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud afectados, 52 centros educativos afectados, 17 centros comunitarios afectados, 18 vías averiadas y seis aeropuertos afectados", afirmaba al medio Noticias Caracol.
Portugal transmite su solidaridad a Colombia
El presidente de Portugal, António José Seguro, ha transmitido este lunes sus condolencias y solidaridad a Colombia. "En su nombre personal y en nombre del pueblo portugués, el Presidente de la República manifiesta su solidaridad con el pueblo colombiano, presentando sentidas condolencias a las familias de las víctimas y transmitiendo el deseo de una rápida recuperación a todos los heridos", escribió su gabinete en un comunicado.
Sánchez traslada su solidaridad a Colombia tras el terremoto
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado este lunes su "cariño y solidaridad" a Colombia tras el terremoto. A través de la red social X, ha compartido "todo nuestro cariño y solidaridad con el pueblo colombiano tras el terrible terremoto que ha golpeado el país", asegurando que el pensamiento de España está "con las víctimas, sus familias y todas las personas afectadas".
El presidente de Colombia eleva a 111 la cifra de fallecidos tras el terremoto
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha actualizado la cifra de víctimas a causa del terremoto, que asciende a 111 fallecidos.
El Real Madrid se une a los mensajes de solidaridad por el terremoto en Colombia
El Real Madrid ha emitido un comunicado oficial con el que expresa sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas y a todo el pueblo de Colombia tras el terremoto. También desean "la más pronta recuperación de los heridos" a quienes transmiten "todo nuestro cariño".
Macron transmite sus condolencias y ofrece la ayuda de Francia
El presidente francés, Emmanuel Macron, transmitió sus condolencias al pueblo colombiano, golpeado este lunes por un terremoto de magnitud 7,4 que ha causado al menos 71 muertos, al tiempo que ofreció su ayuda al Gobierno de ese país.
"Frente al terrible seísmo que ha golpeado Colombia, envío, en nombre de Francia, mis afecto más sincero al pueblo colombiano", escribió Macron en la red social X.
El presidente francés envió sus condolencias "a las víctimas, a sus familiares, a los heridos y a todos los afectados por esta catástrofe".
"Nuestra solidaridad se dirige también a los equipos de rescate y a todos los que trabajan, con valentía, para ayudar a la población siniestrada", agregó.
Macron aseguró que "ante este drama, Colombia puede contar con la amistad y el respaldo" de Francia.
El terremoto, que ha golpeado especialmente al centro y oeste del país, ha causado además graves daños materiales y llevado al Gobierno colombiano a declarar la situación de "desastre nacional", mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y valoración de daños por el temblor.
Salvador Illa traslada el "apoyo y solidaridad" de Catalunya con Colombia
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha trasladado el "apoyo y solidaridad de Catalunya con el pueblo colombiano" tras el terremoto de 7,4 en la escala de Richter que ha sacudido el noroeste del país, con epicentro cerca de la localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó.
"Muy pendiente del fuerte seísmo que ha afectado a varias regiones de Colombia", ha escrito en un mensaje en 'X' este lunes por la tarde, recogido por Europa Press.
Ha asegurado que está en contacto con la Delegación de Catalunya en los Estados Andinos, así como con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, "para seguir de cerca la situación de los catalanes y catalanas residentes en el país y de cualquier afectación".
Cuba expresa sus "sentidas condolencias" y "solidaridad" tras el terremoto
El Gobierno de Cuba expresó sus "sentidas condolencias" y "solidaridad" a Colombia tras el potente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes gran parte del país, con un saldo preliminar de al menos 71 fallecidos.
"Expresamos sentidas condolencias al pueblo y al Gobierno de Colombia, ante la pérdida de vidas humanas, heridos y graves daños ocasionados por el sismo de gran magnitud que tuvo lugar en el departamento del Chocó", escribió el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, en redes sociales.
El jefe de la diplomacia cubana afirmó en su mensaje que "cuente el hermano pueblo colombiano con la solidaridad y disposición de Cuba en estos momentos de dolor".
El temblor se registró a las 07.34 hora local (12.34 GMT) con epicentro en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).
Ascienden a 71 los fallecidos tras el terremoto y Colombia declara la situación de "desastre nacional"
El Gobierno colombiano declaró este lunes la situación de "desastre nacional" por el terremoto de magnitud 7,4 que ha causado al menos 71 muertos en el país.
La mayor cantidad de fallecidos se registra en el departamento de Risaralda, donde hay 40 muertos, seguido por 27 en el Valle del Cauca y cuatro en el Chocó, epicentro del terremoto, señaló la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) en un comunicado.
Italia expresa su solidaridad con el pueblo colombiano
El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, expresó este lunes su "más sincera solidaridad" con el pueblo colombiano tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el territorio y ha causado la muerte de al menos 51 personas.
"Expreso, también en nombre del Gobierno italiano, mi más sincera solidaridad con toda la población colombiana en este momento de gran dolor", manifestó Tajani a través de un mensaje en su cuenta de la red social X.
El jefe de la diplomacia italiana afirmó que sigue "con la máxima atención" la evolución de los acontecimientos en coordinación con la Embajada de Italia en Bogotá y la Unidad de Crisis del Ministerio de Exteriores.
Asimismo, confirmó que por el momento "no hay constancia de que haya italianos afectados", si bien el personal diplomático se mantiene en "contacto permanente" con las autoridades locales para seguir la situación.
Suben a al menos 51 las víctimas del terremoto en Colombia
Al menos 27 personas murieron en el departamento del Valle del Cauca, en el suroeste de Colombia, por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes el país, lo que eleva a 51 la cifra de fallecidos por el sismo en todo el país hasta el momento.
"En el departamento del Valle del Cauca (...) tenemos más o menos 27 personas fallecidas", expresó la gobernadora regional, Dilian Francisca Toro, a periodistas, y explicó que esa cifra no incluye a eventuales víctimas mortales en Cali, la capital regional.
El Salvador ofrece equipos de rescate y médicos a Colombia
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha ofrecido este lunes equipos de rescate y médicos a Colombia tras el terremoto. En un mensaje en X, el mandatario salvadoreño ha asegurado que "Colombia cuenta con equipos de emergencia y rescate en las zonas afectadas", y que está confiando "en su capacidad para responder ante esta emergencia".
"Sin embargo, desde El Salvador estamos en comunicación y listos para apoyar de inmediato con nuestros equipos de rescate, médicos, paramédicos, insumos o cualquier otra ayuda que nuestros hermanos colombianos consideren necesaria", añadió.
"Nuestras oraciones están con las familias de quienes perdieron la vida, con los heridos y con todos los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles", apuntó.
El volcán Puracé emite ceniza y gases en Colombia, y obliga a cerrar el aeropuerto de Popayán
El volcán Puracé, situado en el departamento colombiano del Cauca (suroeste) y que desde finales del mes pasado está en alerta naranja por riesgo de erupción, emitió este lunes cenizas y gases coincidiendo con el terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido el país.
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha informado que el Puracé, que forma parte de la cadena volcánica de los Coconucos, contó con un aumento de energía sísmica y de la temperatura de las emisiones de ceniza y de gases como dióxido de azufre y dióxido de carbono.
Una situación que ha llevado a la Aeronáutica Civil (Aerocivil) a ordenar el cierre temporal del aeropuerto Guillermo León Valencia, de Popayán, capital del Cauca, por el riesgo que suponen la ceniza y los gases para la navegación aérea.
"Informamos que las operaciones aéreas en el Aeropuerto de Popayán se encuentran suspendidas temporalmente debido a presencia de ceniza del volcán Puracé reportada por el Servicio Geológico Colombiano", indicó la Aerocivil en un comunicado.
Ascienden a 40 los fallecidos por el terremoto de Colombia
El Gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, ha confirmado que ya son 40 los fallecidos a causa del terremoto de Colombia registrado este lunes.
Alejandro Eder, alcalde de Cali, pide a la ciudadanía "mantener la calma"
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, ha pedido este lunes a la ciudadanía "mantener la calma" y revisar también si en sus edificios "hay daños estructurales aparentes" para evitar cualquier posible desprendimiento posterior.
El consulado de Bogotá pendiente del terremoto y de los españoles que puedan ser afectados
El Consulado de España en Bogotá está pendiente del terremoto ocurrido en Colombia y haciendo un seguimiento de la situación, en contacto con los consulados honorarios en la zona, por si hubiera españoles afectados.
Ascienden a siete los aeropuertos colombianos que han sufrido daños por el terremoto
Ya son siete los aeropuertos colombianos que han sufrido daños por el terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido este lunes buena parte del país y ha dejado, por el momento, 20 muertos y graves daños materiales en varias ciudades del oeste y el centro, según ha informado la Aeronáutica Civil
Marco Rubio afirma que la Administración Trump "está lista" para apoyar al pueblo de Colombia
El secretario de Estado en Estados Unidos, Marco Rubio, ha afirmado a través de su perfil en la red social X que desde Washington están monitoreando el terremoto en Colombia y la administración Trump está "lista para apoyar al pueblo de Colombia y a la administración del presidente Abelardo de la Espriella".
Evacúan edificios y hospitales en Panamá
Varias regiones situadas en el este de Panamá fueron sacudidas este lunes por el terremoto registrado en Colombia, según el informe preliminar del Instituto de Geociencias panameño, lo que ha provocado la evacuación de edificios y hospitales en la capital y otras localidades del país. Estas vibraciones fueron sentidas en la provincia de Darién y la comarca Guna Yala, fronterizas con Colombia.
Heridos y edificios derrumbados en la ciudad colombiana de Quibdó
Varias personas han resultado heridas y numerosas edificaciones derrumbadas en la ciudad colombiana de Quibdó, capital del departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, tras el terremoto de que ha sacudido buena parte del país.
"Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones", dijo en su cuenta de X la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba.
Colombia registra 20 muertos en Pereira y Manizales, en el centro del país
Unas 20 personas han fallecido este lunes en Pereira y Manizales, dos ciudades del centro de Colombia, una de las zonas más afectadas por el terremoto de 7,4 que ha sacudido gran parte del territorio nacional.
En Pereira, el alcalde de la ciudad, Mauricio Salazar, expresaba que "hasta el momento, llevamos nosotros registradas 18 personas muertas", mientras que el máximo dirigente de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, añadía que "hasta ahora registramos dos muertos".
Rojas también ha informado de que entre 20 y 30 viviendas han colapsado en la ciudad, además de varias iglesias que han sufrido daños. La Alcaldía ha habilitado tres albergues en diferentes zonas de la ciudad.
El presidente de Colombia convoca un comité de emergencia para atender los daños del terremoto
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha convocado este lunes un comité de emergencia para atender los daños causados por el terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido la mayor parte del país. También ha anunciado que viajará a Pereira, una de las ciudades más afectadas.
"He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados", aseguró el presidente en la red social X.
"No están solos. El Estado está presente y actuando", dijo De la Espriella, que asumió el cargo hace tres días en la ciudad de Cali, otra de las afectadas por el temblor.
Venezuela evalúa los efectos del seísmo de Colombia sin reportar víctimas ni daños graves
Las autoridades de Venezuela evalúa en sus estados fronterizos de Táchira y Zulia los efectos del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes buena parte de Colombia e informaron de que, hasta el momento, no hay víctimas ni daños graves.
"Hasta este momento, Protección Civil está haciendo la evaluación y recibiendo el reporte de la infraestructura en el estado sin ninguna gravedad por los momentos, mucho menos daños humanos que lamentar", indicó el gobernador de Táchira (oeste), Freddy Bernal, en su cuenta de X.
Subrayó que, cuando ocurren este tipo de eventos, "casi siempre viene alguna réplica de menor impacto", por lo que llamó a la población a mantenerse alerta.
"Los organismos de prevención están desplegados y los planes de Protección Civil están activados. Tranquilidad, calma y coordinación entre los ciudadanos", apuntó Bernal.
El terremoto se ha sentido en varias provincias de Ecuador
El sismo de magnitud 7,4 que ha sacudido este lunes gran parte de Colombia se ha sentido en varias provincias de Ecuador, incluida la de Pichincha, cuya capital es Quito.
En la capital ecuatoriana, el terremoto se notó con especial fuerza en edificios altos, mientras que en varias zonas de la provincia andina de Imbabura, vecina a la del Carchi, fronteriza con Colombia, la ciudadanía sintió con fuerza el temblor y salió de sus viviendas como precaución, informaron a EFE habitantes del sector
Unos 20 edificios han sufrido graves daños en Cali
Alrededor de 20 edificios han sufrido graves daños en la ciudad de Cali, que hace tres días fue escenario de la investidura del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, a consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido este lunes la mayor parte del país, con epicentro en la zona del Pacífico.
"Caleños, al momento tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali, con personas atrapadas, ya estamos al frente de esta emergencia con todos los organismos de socorro de Cali", ha manifestado el alcalde de Cali, Alejandro Eder en su cuenta de X.
Una de las edificaciones afectadas ha sido la del motel Molino Rojo, ubicado en la Autopista Suroriental, que prácticamente se ha venido al suelo, y también han sufrido daños las fachadas de otros edificios en el centro y en el sector de las Canchas Panamericanas.
Seis aeropuertos colombianos han sufrido daños por el terremoto
Al menos seis aeropuertos colombianos han sufrido daños por el terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido este lunes buena parte del país, con daños graves en varias ciudades del oeste y el centro, informó la Aeronáutica Civil (Aerocivil).
"Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura", señaló la Aerocivil en un comunicado.
El organismo agregó que mantiene un "monitoreo permanente" de la situación y pidió a los viajeros "mantenerse atentos a los canales oficiales y a la información de sus aerolíneas", ya que los itinerarios pueden verse afectados.
Los aeropuertos de Pereira, Manizales y Armenia están ubicados en la zona cafetera del centro de Colombia, una de las más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que ocurrió a las 07:34 hora local de este lunes (12:34 GMT) y se sintió en buena parte de Colombia e incluso en Ecuador, Panamá y Venezuela.
Al menos dos muertos en la ciudad colombiana de Manizales por el terremoto
Al menos dos personas han muerto este lunes en la ciudad colombiana de Manizales, capital del departamento de Caldas, en el centro del país, por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del territorio nacional, según informó el alcalde de esa ciudad, Jorge Eduardo Rojas Giraldo.
"Hasta ahora registramos dos muertos", dijo el alcalde a la emisora colombiana Blu Radio, quien también indicó que entre 20 y 30 viviendas colapsaron en la ciudad, además de varias iglesias que sufrieron daños por el movimiento sísmico, y añadió que la Alcaldía ya habilitó tres albergues en diferentes zonas de la localidad
El alcalde de Pereira confirma 18 muertos por el momento
El alcalde de la ciudad colombiana de Pereira confirma que, por el momento, se registran 18 muertos tras el terremoto.
Un terremoto de 7,4 sacude la mayor parte de Colombia
Un temblor de magnitud 7,4 sacudió este lunes gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), y las autoridades informaron de daños en varias ciudades como Manizales, Cali y Pereira.
El SGC había informado inicialmente de que el terremoto había sido de magnitud 6,7, pero en otro boletín señaló que fue de 7,4.
El temblor se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.