Un terremoto de magnitud 7,4 sacude la mayor parte de Colombia: el Gobierno declara la situación de "desastre nacional" tras registrar 111 muertos y 87 heridos

El Gobierno de Colombia denuncia intentos de "desprestigiar" su gestión del terremoto

El Gobierno de Colombia ha denunciado este lunes supuestos "intentos por despretigar su gestión" del terremoto de 7,4 en la escalada de Ritcher registrado en el noroeste del país, que ha dejado más de un centenar de muertos, y ha atribuido estos hechos a "sectores" del gobierno del expresidente Gustavo Petro.

"El Gobierno nacional tiene conocimiento de actuaciones sistemáticas promovidas desde sectores de la administración saliente con el propósito de desacreditar al nuevo Gobierno ante organismos internacionales, incluidas instancias judiciales", ha señalado el Ministerio de Exteriores en un comunicado difundido en redes sociales donde ha denunciado "intentos por desprestigiar su gestión y por socavar la decisión del pueblo colombiano".

La cartera diplomática ve en estos hechos "el mismo patrón de alegaciones infundadas que utilizó la oposición para cuestionar los resultados de la última elección y que persiguen el mismo objetivo: deslegitimar la decisión soberana del pueblo colombiano y al Gobierno que eligió".