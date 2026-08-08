El hijo del expresidente Joe Biden revela que el cáncer que sufre su padre "se ha extendido": "Es muy doloroso"

La salud del expresidente estadounidense Joe Biden ha empeorado. Así lo ha indicado su hijo en declaraciones a la BBC: "El cáncer se ha extendido, ha hecho metástasis en sus huesos y otras partes. Es muy doloroso y muy debilitante".

Biden, de 83 años, anunció el año pasado tras dejar la Casa Blanca que había sido diagnosticado con un agresivo cáncer de próstata. Ahora, su hijo, actualiza su estado de salud: "Mi padre es, hasta el día de hoy, el centro de nuestra familia", dijo visiblemente emocionado. "Es el mejor padre, el mejor esposo, el mejor abuelo".

Es el mejor padre, el mejor esposo, el mejor abuelo

A pesar de estar sometido a tratamiento, el expresidente ha mantenido cierta actividad pública y participó el pasado junio en la inauguración del Centro Presidencial Obama en Chicago. Durante la entrevista, su hijo explicó que el "cáncer se ha extendido, ha hecho metástasis en sus huesos y en otras partes (...) Lo único que digo sobre mi padre, sobre su salud en este momento, es que me gustaría que se quejara más".

Un mandato víctima de las críticas

Durante su mandato, entre 2021 y 2025, Biden fue objeto de constantes cuestionamientos por su avanzada edad y su capacidad para desempeñar el cargo. Finalmente, se vio obligado a renunciar a su campaña de reelección y ceder el testigo a su entonces vicepresidenta, Kamala Harris, después de su mala actuación en un debate presidencial contra el republicano Donald Trump, actual presidente.

Antes de dejar el poder, Biden concedió un indulto a su hijo, declarado culpable de posesión ilegal de armas y procesado por delitos fiscales, a pesar de que había prometido que no lo haría. En la entrevista, Hunter Biden se mostró "agradecido" por el indulto, aunque reconoce que no fue "algo bueno" para el legado de su padre.