Disfrazado de la Muerte y con guadaña: un hombre acaba detenido tras sembrar el miedo en un hospital de Gales

Un hombre ha sido detenido en Gales por disfrazarse de la Muerte en un hospital. El individuo, de unos 26 años de edad, fue visto vestido de negro y con una guadaña aparentemente falsa en el hospital Ysbyty Glan Clwyd mientras se dedicaba a mirar fijamente a pacientes, visitantes y personal sanitario.

Ante lo ocurrido, la Policía y los bomberos se vieron obligados a intervenir para hacer bajar al individuo, que causó momentos de tensión en el lugar. Cuatro coches patrulla y un equipo de bomberos fueron enviados para detener al individuo después de que permaneciera en el tejado durante unos 50 minutos.

El joven, identificado como Leon Gillespie, se declaró culpable de causar molestias o perturbaciones sin una razón válida, además de negarse a marcharse cuando un agente se lo ordenó.

Una multa de más de 400 libras

Por ello, el tribunal de magistrados de Llandudno le impuso una multa de 200 libras por el incidente ocasionado en el hospital. Además, también se le reconocieron otros pequeños hurtos anteriores por los que también tuvo que pagar otras cantidades.

En total, las obligaciones económicas ascendieron aproximadamente a 450 libras, incluyendo multa, indemnización y costas. Según medios locales, durante la vista, sostuvo que su vestimenta no representaba a la Muerte, sino a un pájaro negro. Finalmente, el caso terminó con el pago de las cantidades citadas anteriormente y sin ingreso en prisión.