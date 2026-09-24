Bruselas contempla que drones rusos puedan atacar a España, Francia o Italia tras la advertencia de la CIA

El servicio de inteligencia de Estados Unidos ha alertado a España, Italia y Francia de un posible ataque con drones por parte de Moscú. Así lo ha informado El Mundo, después de conocer que país norteamericano ha informado a varios países europeos de la posible operación rusa.
La ofensiva se basaría en lanzar drones Gerbera, con 600 km de autonomía, desde diversos barcos para atacar a los países del sur de Europa. Y ante esta información, Bruselas ha admitido ser conocedor de este ataque.
Fuentes de la Comisión Europea señalan que el Ejecutivo comunitario está al tanto de la información, afirmando que la posibilidad de un ataque ruso no les supone "ninguna sorpresa".
"Hemos visto las informaciones y no nos sorprende en absoluto", ha indicado en la rueda de prensa diaria de la CE el portavoz comunitario Thomas Regnier.
Rusia viola el espacio aéreo europeo
Tras ser preguntado por la noticia publicada por El Mundo, el portavoz ha afirmado que la Unión Europea es conocedora de esta posibilidad. Según ha subrayado, la Comisión no está al corriente de una alerta concreta sobre esos posibles ataques, sino sobre las informaciones que circulan.
"Sabemos que nuestro espacio aéreo está siendo puesto a prueba y que ha sido violado en varias ocasiones. Sabemos que se están produciendo varios ataques híbridos dirigidos contra muchos de nuestros Estados miembros", ha detallado.
Los drones utilizados por Rusia
Según la información recabada por fuentes del Ministerio de Defensa de Lituania anónimas, los drones utilizados por Moscú serían 'Gerbera', un aparato ruso de dos metros de longitud y 18 kilos de peso capaz de recorrer hasta 600 kilómetros a unos 160 km/h.
Los planes de Rusia pasarían por lanzarlos desde barcos, por lo que los drones deberían recorrer mucha distancia. Respecto a su capacidad explosiva, su carga no serviría para destruir una instalación grande, pero sí para causar un incendio, dañar equipos expuestos o cerrar temporalmente un puerto o aeropuerto.
En caso de ataque, el portavoz europeo ha señalado que sería una cuestión "propia de las autoridades nacionales", aunque la UE cuenta con un largo historial de acciones de apoyo a sus Estados miembros en caso de necesidad.