Ceuta, escenario de una red de explotación sexual: las mafias prostituyen a menores migrantes por 20 euros

La situación en Ceuta continúa desbordada en todos los sentidos. La desesperación de los ciudadanos ceutíes, hartos de la inseguridad que se vive en la ciudad, se suma a la angustia de multitud de menores migrantes que se han quedado sin hueco en los centros de acogida.

A sus puertas, multitud de menores acampan esperando obtener su sitio en el centro. Sin embargo, como medida en un contexto límite, muchas de estas niñas están acudiendo a la prostitución. Las mafias, conscientes de la necesidad de estas menores, acuden a ellas para explotarlas sexualmente.

Según las pesquisas policiales, las mafias captaron a las niñas una vez que cruzaron la frontera y, tras instalarse en territorio español, se aprovecharon de ellas y su situación de extrema vulnerabilidad.

Proxonetas ceutíes de origen marroquí

Tras detectarse indicios de prostitución, la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) se ha desplazado hasta la ciudad autónoma para hacerse cargo de la investigación.

La policía ha detectado que estas mafias, lideradas por ciudadanos ceutíes de origen marroquí, se han dedicado a captar menores migrantes para explotarlas por cantidades ínfimas. Las primeras indagaciones apuntan a que estas organizaciones estarían prostituyendo a las menores a cambio de cubrir sus necesidades básicas, entre ellas la comida y un lugar donde dormir. Asimismo, según fuentes policiales, la tarifa estándar establecida es 20 euros.

Para ello, las migrantes son desplazadas en furgonetas con matrículas españolas a diversos pisos y chalés, donde son víctimas de esta actividad. La misión de la policía es determinar quién está detrás de estas redes, cuál es su verdadera dimensión y el número de menores que podrían estar siendo víctimas de esta actividad, así como el rango de edades de estas mujeres.

Además, la policía también se encuentra investigando dónde se están produciendo este tipo de servicios, para localizar los pisos en los que se está haciendo y acabar con la actividad.

Una prostitución a plena luz del día

La explotación de menores se ha vuelto evidente en la ciudad, puesto que cada día el procedimiento es el mismo. Llegadas las 18:30 horas de la tarde, multitud de niñas migrantes bajan a la playa del Trampolín, donde son recogidas y llevadas al punto de prostitución.

Tras realizar la actividad, las menores son devueltas al mismo lugar de encuentro para pasar la noche en las inmediaciones del centro de acogida de la Hípica, un lugar destinado para mujeres y niños vulnerables.

Lo cierto es que la situación ha virado con el paso de las semanas. En los primeros días en Ceuta, muchas jóvenes que estaban en la calle fueron violadas y agredidas sexualmente. A partir de ahí, muchas redes comenzaron a moverse y a contactar con ellas para prostituirlas a cambio de comida y un lugar donde dormir.

Aumentan las agresiones sexuales en Ceuta

Por otro lado, además del aumento de prostitución, los órganos judiciales de Ceuta han abierto 37 procedimientos por agresión sexual entre el 30 de julio, momento de la entrada masiva, y el 14 de septiembre, con un número total de víctimas de 39, un varón y 38 mujeres, 14 de ellas menores de edad.

Según los datos recabados del Tribunal de Instancia de Ceuta, los seis órganos judiciales de la Sección Civil y de Instrucción incoaron en esas fechas un total de 37 procedimientos de diligencias previas por este tipo de delitos, tal y como ha informado el CGPJ. En cuanto a los 37 presuntos agresores, todos son varones, aunque 18 de ellos no han sido aún identificados.

Esta inseguridad también se traslada a los ciudadanos ceutíes, que han tenido que modificar su día a día ante los problemas de la ciudad. Desde el Partido Popular señalan la responsabilidad de Ana Redondo, ministra de Igualdad, puesto que "las mujeres en Ceuta están desamparadas y han tenido que dejar de hacer su vida".

Así lo ha expresado el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, que ha denunciado este martes que la ministra Redondo "amparara a los invasores que siguen haciendo la vida imposible a los ceutíes" y la culpa de que la prostitución "también atraviese la vida de los caballas".