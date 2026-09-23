Gas pimienta en el Congreso: precintan unos baños por "fuerte olor a un spray tóxico" tras expulsar Armengol a una diputada del PP

El Congreso ha precintado los baños y otras zonas aledañas situadas en uno de sus edificios de ampliación después de que alguien vaciara en esa zona un spray tóxico, según han informado fuentes de la Cámara baja.

Las instalaciones precintadas se encuentran en uno de los edificios de ampliación de la Cámara, en el número 36 de la Carrera de San Jerónimo, enfrente del Palacio del Congreso, donde se celebra desde las nueve de la mañana la sesión de control al Gobierno.

Ana María Vázquez y el gas pimienta

Francina Armengol ha expulsado del hemiciclo a la diputada del PP Ana Vázquez tras mostrarle a Fernando Grande-Marlaska un bote de gas pimienta como ejemplo de lo que tienen que utilizar las mujeres ceutíes en su propia ciudad para defenderse.

La presidenta del Congreso ha afirmado que en la sesión de control al Gobierno no se puede llevar al Congreso un "arma", un spray de gas pimienta, como establece el artículo 101 del Reglamento de la Cámara. Sin embargo, Ana Vázquez justifica que, según el artículo 5 del Reglamento de Armas, "no se considera un arma".

Tras esto, diez minutos después de finalizar su intervención, Francina Armengol ha pedido a la diputada del PP Ana Vázquez que abandonara el hemiciclo.

Se está investigando lo ocurrido

El Congreso ha precintado los baños y otras zonas aledañas situadas en uno de sus edificios de ampliación después de que alguien vaciara en esa zona un espray tóxico | EFE/J.J.Guillen

El Congreso ha precintado los baños y otras zonas aledañas situadas en uno de sus edificios de ampliación, después de que los ujieres fueran alertados de un olor fuerte en la zona y vieran a una mujer vomitando. La mujer, que estaba de visita en el Congreso con una delegación de Mauritania, ha sido atendida por los servicios médicos de la Cámara.

Las citadas fuentes han explicado que el aviso del incidente se ha producido a las 10:26 horas, apenas 15 minutos antes de la intervención de Ana Vázquez.

Los equipos de seguridad del Congreso están ya revisando las cámaras para averiguar el origen del incidente, aunque desde el Congreso comunican que la rápida expansión del olor a gas pimienta se ha producido a través de los conductos de ventilación. Según la información que llega desde el hemiciclo, el spray habría sido vaciado en el baño de hombres.