El juez Peinado envía a juicio con jurado a Begoña Gómez y a su asesora en Moncloa

El juez Juan Carlos Peinado ha dictado este lunes el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, y contra su asesora, Cristina Álvarez, por el segundo.

Conforme a lo previsto, el magistrado, que acaba de regresar de vacaciones, envía a ambas a juicio con un jurado popular antes de jubilarse esta misma semana, poniendo así fin a una investigación que arrancó hace casi dos años y medio a raíz de una denuncia de Manos Limpias.

En su auto, Peinado rechaza adoptar ninguna medida cautelar contra ellas o imponerles fianza, pero sí ordena averiguar "la capacidad económica" de Begoña Gómez a través del Punto Neutro Judicial para que se aporten a la causa las cinco últimas declaraciones de la renta en el marco de las posibles responsabilidades económicas que se le pudieran imponer.

También acuerda para ambas "la obligación" de permanecer "en todo momento" a disposición del juzgado y de la Audiencia Provincial de Madrid, órgano al que ahora se remitirá la causa para que señale fecha de juicio, y al que deberán de comunicar cualquier cambio de "domicilio o paradero".