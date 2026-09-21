Latorre, sobre la gestión en Ceuta: "Reubican a más de 1000 en el puerto y los poblados chabolistas siguen estables"

Ha sido una noche tensa, otra más, en Ceuta. Con una nueva manifestación ha recorrido Ceuta desde la explanada del Chorrillo hasta la misma frontera del Tarajal, porque los vecinos aseguran que por ahí sigue entrando gente.

Es una cuestión de matemática básica. Si reubican a más de 1000 en el puerto y los poblados chabolistas de la playa de Trampolín y playa Benítez siguen estables es porque su población se repone.

Lo que denuncia la población ceutís es que hace ya más de 50 días les prometieron tajantes que todos los que habían entra en el asalto a su frontera iban a ser devueltos y no sólo no ha sido así sino que a día ni siquiera se sabe cuántos son los que quedan. Y las filiaciones y la tramitación de las peticiones de asilo van exasperadamente lentas y no debería ser así, porque Marruecos tiene el estatus de país de origen seguro para la Unión Europea, lo que permitiría acelerar los expedientes.

Ese es uno de los problemas diplomáticos de que el gobierno español niegue la realidad en Europa. Que renunciar a toda la capacidad de presión que tiene la Unión Europea sobre Marruecos.

Los problemas de salud y de imagen de Mohamed VI

¿Por qué se iba a amenazar con los acuerdos comerciales a un socio leal y fiable?

Por cierto que ha pasado inadvertida una información de The Economist sobre lo que realmente esta ocurriendo y la importancia que tiene la debilidad física y de todo tipo del rey Mohamed VI, un hombre enfermo, sobre el que arrecian los escándalos y que se prepara para una sucesión que se adivina turbulenta.

Es una historia donde se mezclan la represión brutal del régimen, los informantes de los servicios, la exmujer del monarca… una cosa más sórdida que espectacular.

Les leo lo que dice: "Muhammad VI siempre fue un ermitaño. Huyó al norte hace años con un amigo practicante de kickboxing , Aboubakr Abu Azaitar, para escapar de la corte de su padre en la capital, Rabat. Tiene solo 63 años, pero está enfermo y ausente. Quienes lo han visto recientemente dicen que se le ve muy mal: manos azuladas, dedos deformados, ojos hinchados ocultos tras gafas de sol. Mientras se multiplican las crisis —un levantamiento en el norte en 2016, un terremoto que dejó a cientos de miles de personas sin hogar en 2023 y el éxodo hacia Ceuta—, las autoridades esperan alguna señal del palacio, pero solo encuentran silencio".

Hay muchas teoría sobre lo que pudo desencadenar esta crisis, pero de todas, la más inverosímil y la que en realidad nadie se cree es la que defiende dentro y fuera de España nuestro gobierno y es que es una crisis migratoria, un éxodo masivo que pasó inadvertido a Marruecos y que desbordó a sus pobres gendarmes, que prefirieron no actuar, conmovidos por la tragedia humana de los desposeídos.

Eso es lo que no se cree nadie. Miren, el miércoles se celebran en el país elecciones legislativas. Y como el espectáculo de gente huyendo del país, de gente que prefiere vivir en la miseria en España y defecar en la calle en Ceuta que seguir en Tánger no es demasiado favorecedor para Marruecos, se acabó, se cierra el grifo hasta que los marroquíes voten. Frontera blindada. Camiones con cañones de agua, un ejército de diferentes cuerpos de las fuerzas de seguridad… no pasa ni uno.

Y mientras los problemas al otro lado de la frontera, en la ciudad española de Ceuta se acrecientan, porque ya son muchos días haciendo experimentos con lo peor.