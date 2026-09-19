El baile de cifras del Gobierno sobre los migrantes que permanecen en Ceuta: "Se empezó en 2.000 y ahora se estiman unas 10.000 plazas"

El caos provocado por el traslado de migrantes desde las playas al puerto de Ceuta este viernes por la mañana ha vuelto a poner de manifiesto el baile de cifras que tanto el Gobierno central como el ceutí ha llevado desde que se inició la crisis el pasado 30 de julio.

Clara Jiménez Cruz y Julia Otero han repasado en la Maldita Hemeroteca de Julia en la onda la sucesión de cifras que se han dado desde finales de julio y que evidencian las dificultades para conocer la verdadera dimensión de la crisis que se vive en Ceuta.

Se estiman hasta 10.000 plazas

El Gobierno de Ceuta habla de una cantidad de personas; el Gobierno Central ha ido dando diferentes cifras desde que comenzó la crisis y, finalmente, esta semana, el presidente del Gobierno ha hablado en El Intermedio de la posibilidad de habilitar -para ahora o más adelante- hasta 10.000 plazas.

Además, fuentes gubernamentales confirmaron a Europa Press la realidad de las declaraciones del presidente en dicha entrevista: "Lo que hacen falta son 10.000 plazas porque hay 10.000 personas", señala Clara Jiménez Cruz. "El presidente no dice que haya 10.000 personas, pero sí que quiere habilitar hasta 10.000 plazas por si fueran necesarias", apostilla.

Durante la entrevista, Pedro Sánchez aseguró que antes de entrar en esta crisis, el 30 y 31 de julio "teníamos 500 plazas activadas en Ceuta para atender a los migrantes" y que se iba a terminar esta semana con "más de 6.000". Pero el objetivo es llegar incluso a "rozar las 10.000 plazas activadas, precisamente, por si necesitamos esa capacidad de acogida".

Los primeros días se dijo que permanecían 2.000 migrantes

El problema radica en que esa estimación de necesidades no cuadra con los números que el Gobierno ha ido dando hasta ahora. ¿Por qué? Porque el pasado 4 de agosto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por ejemplo, aseguró ante los medios que de los 72.000 migrantes que habían entrado desde Marruecos por la frontera con Ceuta, ya habían retornado 70.000, "la inmensa mayoría". Eso dejó una cifra de 2.000 migrantes permaneciendo todavía en la ciudad autónoma.

Sin embargo, el 28 de agosto, casi un mes después, la cifra cambiaba: "Según las estimaciones disponibles, permanecen en Ceuta alrededor de 5.000 personas migrantes", decía esta vez Grande-Marlaska ante los medios. Por lo tanto, un mes después había 3.000 personas más y a día de hoy, según la entrevista a Pedro Sánchez, el Gobierno estima que se pueden llegar a necesitar hasta 10.000 plazas.

No obstante, este baile de cifras no afecta únicamente al Gobierno Central, puesto que el ceutí también ha ido variando el número de migrantes que permanecen en la ciudad autónoma. Por ejemplo, Vivas comenzó diciendo que se habían quedado alrededor de 5.000 personas, pero luego la cifra subió: "Las estimaciones hablan de entre 8.000 y 11.000. Realidad, por favor". La última estimación del Gobierno de Ceuta asegura que permanecen en la ciudad 13.000 personas.