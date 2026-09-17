Juanma Moreno explica por qué Vivas no aprueba el traslado de menores: "Cuando lleguen a la Península, Ceuta se convierte en el punto de entrada"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, analizó en Más de Uno, junto a Rafa Latorre, la situación migratoria, el deterioro ferroviario, el narcotráfico y el acuerdo de gobierno con Vox. Sobre la negativa del presidente de Ceuta, Juan Vivas, a aprobar el traslado de menores a la península, Moreno señaló que la medida "puede generar un efecto llamada" y advirtió de que Ceuta afronta una situación especialmente delicada.

Moreno considera que Ceuta afronta una presión migratoria extraordinaria

"Ceuta y Melilla son como una extensión de Andalucía por su proximidad geográfica, cultural, histórica y económica", expresó Moreno. Asimismo, afirmó que la situación le produce un dolor especialmente profundo y comparó lo ocurrido con una hipotética invasión de Sevilla, Córdoba, Granada o Málaga.

El presidente andaluz cuestionó la actitud del Gobierno central y de Pedro Sánchez y preguntó para qué está el Estado si no afronta los retos, desafíos y amenazas que afectan a estas ciudades autónomas.

"Puede generar un efecto llamada"

Sobre las razones de Juan Vivas para no aprobar el traslado de menores a la península, Moreno apuntó que el presidente ceutí puede temer que la medida convierta a Ceuta en un punto de entrada migratoria hacia Europa y que "puede generar un efecto llamada".

Moreno recordó que el Gobierno central tiene capacidad legal para trasladar a los menores y explicó que Andalucía ya recibió menores en repartos anteriores. En uno de esos repartos, la comunidad andaluza asumió 600, mientras Cataluña y País Vasco recibieron cero.

El presidente de la Junta denunció que los centros andaluces superan el 100% de su capacidad de acogida y que la comunidad continúa atendiendo a menores no acompañados que llegan en pateras.

Andalucía supera el 100% de ocupación en sus centros

Moreno defendió que el acuerdo alcanzado con Vox no implica dejar de atender a los menores que llegan a las costas andaluzas. Según explicó, el pacto establece que Andalucía no asume voluntariamente más menores en nuevos repartos, pero sí cumple la ley y acoge a los menores que llegan en pateras.

El presidente andaluz señaló que cada día llegan embarcaciones y que entre el 5% y el 6% de las personas que llegan son menores. También criticó que, en un reparto anterior, Cataluña y País Vasco recibieran cero menores.

Además, denunció que se intentó introducir a 700 migrantes "por la puerta de atrás". Según su relato, fueron identificados como menores, aunque las pruebas sanitarias indicaron que una parte importante eran mayores de edad. Moreno calificó este episodio como una falta de lealtad institucional.

Marruecos y la responsabilidad sobre los menores

Moreno afirmó que Marruecos manifestó su disposición a acoger a todos los migrantes y preguntó por qué no se producen las devoluciones. También señaló que Marruecos ni siquiera recoge los cadáveres en algunos casos y enmarcó esta cuestión en el ámbito de la política exterior.

El presidente andaluz defendió que España debe mantener las mejores relaciones posibles con Marruecos por la proximidad y por los vínculos económicos, sociales y culturales.

Ahora es Marruecos que tipo de relación quiere tener con España, si cordiales, comerciales u hostiles

A su juicio, una parte importante de España considera que se produjo una invasión del territorio y Marruecos debe asumir su responsabilidad.

Moreno alerta del avance del narcotráfico en Andalucía

Durante la entrevista, el presidente de la Junta también alertó sobre el crecimiento del narcotráfico en Andalucía. Explicó que el problema ya no se concentra únicamente en el Estrecho, sino que se extiende desde Pulpí hasta Ayamonte y afecta a los mil kilómetros de litoral andaluz.

Moreno denunció que las narcolanchas entran en la economía y llegan a dictar normas sociales en algunos municipios. También afirmó que el narcotráfico corrompe estructuras del Estado y que su crecimiento resulta "exponencial" y "brutal".

"El tráfico pasó de centrarse principalmente en la marihuana a incorporar cocaína y armas de guerra", declaró. Además, denunció ataques y amenazas contra agentes de la Guardia Civil, policías, concejales, vecinos y jueces.

El presidente andaluz citó amenazas como "conocemos dónde están tus hijos estudiando" y mencionó el ametrallamiento desde una moto contra una embarazada de ocho meses y un menor de 16 años. Moreno comparó la situación con la violencia de Colombia o México y alertó de la existencia de asesinatos por encargo.

Reclama más medios y no descarta el uso disuasorio de la Armada

Moreno reclamó al Estado que cumpla su obligación constitucional de defender las costas y afirmó que, si resulta necesario, debe utilizar la Armada como elemento disuasorio.

A su juicio, todavía existe margen para frenar el avance del narcotráfico, pero hacen falta recursos, medios, determinación y firmeza. También recordó que en Galicia existió narcotráfico durante años, aunque, según señaló, no alcanzó el mismo nivel de violencia armada.

Sobre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, Moreno afirmó que no mantiene una comunicación directa con él y que ambos están "en plan epistolar porque no hay otra manera de comunicarse".

"Resulta imposible evitar al 100% la entrada de droga, pero sí se debe impedir que el narcotráfico controle la sociedad", espetó. También advirtió de que el problema no puede avanzar desde el sur hacia el interior de España.

El accidente de Adamuz y el deterioro ferroviario

El presidente de la Junta denunció asimismo el deterioro de la red ferroviaria andaluza. Afirmó que faltan mantenimiento, inversión, eficacia y gestión, y señaló que la conexión Sevilla-Madrid perdió prácticamente un 30% de viajeros.

También indicó que los Cercanías de Sevilla perdieron un millón de viajeros por la impuntualidad y las averías. Moreno describió la situación como un "apagón ferroviario" y recordó que Jaén y Almería están incomunicadas por ferrocarril, mientras Algeciras, principal puerto de España en mercancías, lleva años sin conexión ferroviaria.

Sobre el accidente de Adamuz, lamentó que nadie asuma responsabilidades y recordó que una investigación de la Guardia Civil apuntó a un fallo evidente en el mantenimiento y el sustento de las líneas. Esta conclusión, según señaló, contradijo la primera versión del ministro de Transportes, que afirmó que la vía no fue la causa del accidente.

Moreno subrayó que el asunto está judicializado, que las familias quedaron destrozadas y que varias personas sufrieron secuelas físicas y psicológicas. Reclamó justicia, transparencia e información sobre el estado de las vías en Andalucía y en el conjunto de España.

El presidente andaluz criticó que los trenes no recuperen su velocidad y que los usuarios paguen por una alta velocidad que "ya no es alta velocidad".

Antes la puntualidad del AVE era exquisita, ahora es una ruleta rusa

El pacto con Vox

Moreno defendió el acuerdo de gobierno con Vox, que lleva algo más de 60 días y recoge 150 puntos públicos. Explicó que Vox cuenta con un consejero y que el Partido Popular necesitó dos diputados, alrededor del 1,6%, para alcanzar la mayoría absoluta.

Según Moreno, la izquierda no quiso dialogar y el pacto con Vox fue "la única opción posible y viable". El presidente andaluz aseguró que Vox está siendo leal, aunque aclaró que ambas formaciones no tienen que aceptar todos sus postulados.

El acuerdo deja fuera asuntos sensibles como la política climática y la violencia machista. Moreno defendió que el cambio climático constituye una realidad científica y que Andalucía lo sufre intensamente. También reivindicó su trayectoria y su libertad de opinión.

En cambio, PP y Vox coinciden, según explicó, en la bajada de impuestos, la reducción de la burocracia y la defensa de la integridad territorial de España.

Críticas al modelo de financiación autonómica

El presidente de la Junta criticó el modelo de financiación acordado con Cataluña y Esquerra. Recordó que 15 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas votaron en contra, entre ellas Asturias y Castilla-La Mancha, gobernadas por el PSOE.

Moreno afirmó que solo dos comunidades votaron a favor y que Cataluña resulta la gran beneficiaria.

"El acuerdo responde a las necesidades del independentismo y sirve para sostener a Sánchez", dijo.

Según sus cálculos, Andalucía pierde más de 1.500 millones de euros anuales y acumula decenas de miles de millones de euros menos. También cuestionó que un andaluz reciba 280 euros menos por habitante que un catalán.

Moreno rechazó el principio de ordinalidad, según el cual las comunidades que recaudan más mantienen más recursos, y preguntó cómo el PSOE acepta ahora una fórmula que María Jesús Montero aseguró que nunca aceptaría.

Moreno critica la falta de debate y la politización institucional

El presidente andaluz afirmó que "no es normal" que solo se celebre un debate sobre el estado de la Nación en ocho años. También criticó que Sánchez pasara dos años y medio sin dar explicaciones en el Senado.

Moreno denunció la politización de las instituciones y la ausencia de dimisiones. En este contexto, mencionó a la directora general de la Guardia Civil, imputada en una causa judicial, y reclamó despertar las conciencias ciudadanas sin olvidar que España es plural y diversa.