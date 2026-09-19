Julia Otero se pregunta qué pasará si el PP no gobierna en 2027: "¿Habrá que escoger entre morir por la inteligencia artificial o por la natural de Tellado?

Julia Otero inicia su columna de este sábado en Julia en la onda con una irónica reflexión respecto a las palabras del portavoz del PP, Borja Sémper, quien esta semana aseguró que, cuando su formación llegase al Gobierno, se acabarían los insultos y volverían la buena educación y el respeto.

"El presidente Feijóo, cuando sea presidente del Gobierno, no va a permitir que ninguno de sus ministros falte al respeto, insulte o acuse de la comisión de delitos a ningún juez. Tampoco a la oposición. Se va a desterrar el insulto y va a volver la buena educación", fue lo que dijo el portavoz popular en una intervención ante los medios de comunicación.

"¡Es una excelente noticia!"

La periodista se muestra muy contenta por las palabras de Sémper y señala que, si se cumplen los pronósticos de las encuestas -"menos la del CIS", ha matizado-, podría faltar poco para que "España recupere la urbanidad y el respeto entre diferentes". "¡Es una excelente noticia!", celebra de manera sarcástica.

Asimismo, Otero alaba la "sinceridad" de Borja Sémper y le agradece ese "amor por la verdad" al vincular el final de la crispación política con la victoria del PP en las próximas elecciones generales: "Si ellos gobiernan, que es lo que les corresponde por derecho natural, se acaban los malos rollos, la grosería y la mala educación. Dan, pues, por hecho que no son los otros, sino de ellos de quienes depende".

El ruego y la pregunta de Julia Otero a Borja Sémper

Ante la promesa de los populares, la directora de Julia en la onda únicamente tiene un ruego y una pregunta. El ruego es el siguiente: "¿Podrían hacer realidad ese estupendo propósito antes de las elecciones? ¿Nos harían el favor de empezar con la nueva era de la civilidad cuanto antes? No digo que sea mañana, pero, ¿qué tal en Navidad?".

Y una vez hecho el ruego, la pregunta: "Si, por lo que sea, ocurre como en 2023 y no consiguen gobernar, entonces, ¿habrá que escoger entre morir por la inteligencia artificial o por la natural de (Miguel) Tellado?".

Foto: Onda Cero