La Eurocámara señala el "efecto llamada" provocado por la regularización extraordinaria y define lo ocurrido en Ceuta como "invasión"

El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves una resolución en la que apunta a la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez como un elemento con "efecto llamada" y califica de "invasión" la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. El texto, que no tiene carácter vinculante, reclama además medidas urgentes para reforzar la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea.

La resolución ha salido adelante en Estrasburgo con 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones. Ha contado con el respaldo del Partido Popular Europeo, que impulsó el texto, parte de los liberales de Renew y los grupos Patriotas por Europa, Conservadores y Reformistas (ECR) y Europa de las Naciones Soberanas (ESN). Los Socialistas y Demócratas (S&D), así como los grupos de izquierda y los Verdes, han votado en contra.

La Eurocámara apunta al "efecto llamada"

Uno de los puntos más relevantes de la resolución afecta directamente a la política migratoria española. El Parlamento respalda la preocupación expresada por 22 líderes europeos sobre las consecuencias que puede tener la regularización extraordinaria y advierte contra la percepción de que una entrada irregular en territorio comunitario pueda terminar convirtiéndose en una estancia legal.

El texto sostiene que esa percepción puede alentar nuevos intentos de entrada y perjudicar la confianza en la política migratoria común. También defiende que decisiones nacionales como las regularizaciones a gran escala deben tener en cuenta sus posibles consecuencias sobre el resto de países del espacio Schengen.

La resolución recoge asimismo una enmienda que expresa "profunda preocupación" por la regularización impulsada por el Gobierno español al considerar que puede generar un "efecto llamada" y trasladar un mensaje equivocado tanto a potenciales migrantes como a las redes dedicadas al tráfico ilícito de personas.

Las personas que entraron irregularmente en Ceuta en julio, en cualquier caso, no pueden beneficiarse de la regularización extraordinaria, ya que el procedimiento exige acreditar residencia en España durante al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025 y el plazo para solicitarla terminó el pasado 30 de junio.

Ceuta "ha sido invadida"

La Eurocámara endurece también su descripción de lo ocurrido en la ciudad autónoma. La resolución considera que Ceuta "ha sido invadida" y denuncia la instrumentalización de la migración irregular como una "herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial de un Estado miembro".

Los eurodiputados recalcan además que Ceuta y Melilla son ciudades españolas y europeas cuya soberanía e integridad territorial están "fuera de toda duda" y reclaman a Marruecos que respete la soberanía española y cumpla sus responsabilidades en materia de control fronterizo.

La resolución pide también reforzar la protección de las fronteras terrestres y marítimas exteriores de la UE y reclama una respuesta coordinada ante posibles nuevos episodios de instrumentalización de los movimientos migratorios.