Detenido en México 'El Trompas', el sospechoso del asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte

La investigación sobre la muerte de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de la Universidad de Granada que se encontraba en México por un intercambio académico, ha dado un paso decisivo. Las autoridades mexicanas han localizado y detenido al hombre al que señalan como presunto autor del crimen, aunque la responsabilidad penal deberá determinarse en el procedimiento judicial.

La detención del sospechoso

El arresto fue comunicado por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, en un mensaje publicado en redes sociales. El responsable de la seguridad federal confirmó que el presunto autor ya se encontraba detenido y trasladó sus condolencias a los familiares de la joven.

La captura se produjo tras una investigación en la que han colaborado distintas instituciones mexicanas, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y las autoridades de Morelos.

La Fiscalía estatal había obtenido previamente una orden judicial contra Francisco Javier M., conocido también como 'El Trompas'. La identificación del sospechoso se apoyó, entre otros elementos, en imágenes de cámaras de seguridad y en información aportada por ciudadanos, según informó

La Fiscalía busca una condena de hasta 70 años

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, ha avanzado que la acusación se formulará por feminicidio, una figura delictiva específica del Código Penal mexicano. La Fiscalía pretende solicitar la pena máxima prevista en el estado, de hasta 70 años de prisión.

El Ministerio Público sostiene que la forma en que se produjo la agresión permite encuadrar el caso en ese delito. El fiscal también ha señalado que el teléfono móvil de Claudia fue sustraído y que continúan las pesquisas para localizarlo, así como para encontrar el arma empleada.

Las autoridades han descartado, por el momento, que el crimen tuviera una motivación sexual, frente a las versiones que circularon tras la muerte de la estudiante. El esclarecimiento del móvil y de las circunstancias exactas del ataque sigue formando parte de la investigación.

La calificación de feminicidio es una imputación de la Fiscalía, no una condena firme. El sospechoso deberá afrontar el procedimiento judicial correspondiente y se mantiene la presunción de inocencia.

Claudia Tacoronte, una estudiante de intercambio asesinada en Cuautla

Claudia Tacoronte Aguilera tenía 21 años y era natural de Canarias. Estudiaba en la Universidad de Granada y había llegado a México a mediados de agosto para participar en un programa de movilidad académica con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La joven fue atacada con un arma blanca el sábado 12 de septiembre en Cuautla, municipio situado en el estado de Morelos, al sur de Ciudad de México. Según las informaciones publicadas tras el crimen, se encontraba en las inmediaciones de la Casa de la Cultura, donde se desarrollaban actividades relacionadas con plantas medicinales.

El asesinato generó una reacción inmediata en España. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reclamó justicia y el esclarecimiento de los hechos, mientras que las autoridades mexicanas expresaron su compromiso de investigar el caso.

La Universidad de Granada también suspendió los próximos intercambios con la universidad mexicana y revisó sus programas de movilidad en Morelos tras el asesinato, según informó Reuters.

Un crimen que vuelve a poner el foco en la violencia contra las estudiantes

La muerte de Claudia ha causado una profunda conmoción entre los estudiantes de la UAEM. La joven española es la cuarta alumna vinculada a esta universidad que ha sido asesinada en un periodo de siete meses, tras los casos de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes Calderón. Los anteriores crímenes ya habían provocado protestas y paros estudiantiles.

Las movilizaciones han reclamado una mayor protección para las mujeres en los espacios universitarios y medidas que permitan prevenir nuevos ataques. La investigación del caso se desarrolla en un estado donde la violencia contra las mujeres lleva años siendo objeto de preocupación institucional.

El contexto de la violencia feminicida en Morelos

Morelos cuenta con una Alerta de Violencia de Género, una herramienta institucional mexicana destinada a impulsar medidas de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. El asesinato de Claudia ha reavivado las demandas de seguridad y de una respuesta efectiva de las autoridades.

Datos recogidos por Reuters apuntan a que el estado registró 21 feminicidios entre enero y julio de 2026, dentro de un total de 380 casos en México durante ese mismo periodo. Estas cifras ayudan a situar el caso en un contexto de violencia de género que afecta a distintas regiones del país, aunque no permiten por sí solas establecer las causas concretas de cada crimen.

La detención del sospechoso supone un avance en la investigación, pero todavía quedan por esclarecer aspectos del asesinato, como las circunstancias precisas del ataque y el móvil. La Fiscalía deberá presentar sus pruebas ante la autoridad judicial y será esta la que determine las responsabilidades penales.