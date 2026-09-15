La nueva norma de la DGT para adelantar a ciclistas que entra en vigor el 1 de octubre

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado las nuevas normas de circulación de la Dirección General de Tráfico (DGT), debido a que han transcurrido más de 20 años desde la entrada en vigor del Reglamento General de Circulación. Como señala el nuevo texto, la visión de la movilidad ha cambiado, por lo que se hacen necesarias nuevas normas.

Es el caso de los ciclistas, cuya presencia en las carreteras es cada vez mayor. Por ello, se han establecido nuevas normas destinadas a su protección. Las bicicletas son un medio de transporte "sano y saludable" que contribuye a reducir la contaminación, por ello, la normativa favorece su uso y presencia en las ciudades.

Nuevas prohibiciones y normas

A partir del 1 de octubre entran en vigor las siguientes normas en vías interurbanas:

Obligación de adelantar a los ciclistas en vías interurbanas 20 km/h por debajo del límite de velocidad aplicable al tramo por el que circula.

aplicable al tramo por el que circula. Separación lateral mínima de 1,5 metros

Cambio de carril completo en el momento del adelantamiento

En vías urbanas:

El conductor de un vehículo debe dejar u na distancia de seguridad de 5 metros con la bicicleta que le preceda.

con la bicicleta que le preceda. Los ciclistas pueden rebasar a los vehículos a motor por la derecha o por la izquierda.

En calles de un único carril con limitación de velocidad de 30 km/h o inferior, los ciclistas podrán circular en ambos sentidos.

Como la diferencia de velocidad entre un ciclista y un conductor del vehículo que sea es grande, la obligación es "reducir la velocidad y no aumentarla", como se venía haciendo ahora.

Los ciclistas, además, tienen prioridad de paso en los siguientes casos:

Cuando circulen por un carril bici, paso para ciclistas o arcén debidamente señalizados.

Cuando para entrar en otra vía el vehículo de motor o el ciclomotor gire a la derecha o izquierda y haya un ciclista en sus proximidades.

Cuando circulando en grupo, el primero haya iniciado ya el cruce o haya entrado en una glorieta.

Normas generales para los ciclistas

La normativa también especifica las normas básicas de circulación para las bicicletas: