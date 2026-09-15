Monólogo de Latorre: "Se sofocan con la trampa electoral, pero abonan el complot judicial"

La Junta Electoral ha acatado la decisión del Supremo de paralizar la instrucción que amplia la mal llamada ley de nietos, ha encargado a la Oficina del Censo Electoral y a los registros consulares que verifiquen la vinculación de las personas que hayan obtenido o estén en trámites de obtener la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática.

Gran escándalo. Gran escándalo. Se nos viene abajo la democracia.

Bien, al respecto hay varias consideraciones qué hacer. Y son urgentes, porque si se nos está muriendo la democracia, conviene no demorarse.

En primer lugar, lo que hace la Junta Electoral es cumplir con la literalidad de la ley aprobada por las Cortes antes de que una instrucción política torciera, o retorciera, la voluntad del legislador sin someterse al criterio de las cámaras. El Supremo no paraliza una ley, el Supremo paraliza una instrucción que modifica una ley. Estamos en un mandato en el que expresiones como "si hace falta gobernaremos sin el concurso del legislativo" suenan fatalmente naturales. No debería ser así. Porque los procedimientos importan.

Respecto de los españoles de primera y de segunda. Lo de: no se puede despojar de su derecho al sufragio a gente que tiene la nacionalidad. Ayer en su columna José Ignacio Torreblanca hacía un repaso muy clarificador. Nadie duda de que Dinamarca es una democracia, pues ya no es que puedan votar quienes no hayan vivido jamás allí sino que si reside durante dos años en el extranjero pierde su derecho a participar en las elecciones. En Reino Unidos bastan 15 meses. Alemania impone unas restricciones tremendas al voto en el extranjero.

O sea que tampoco creamos la propaganda apocalíptica.

Bien, estas son cuestiones técnicas. Porque hay muchos debates cruzados en esto de la ley de nietos. De manera que uno acaba liándose y no termina de saber de qué está hablando.

Vamos con lo de pucherazo. Yo ya he dicho que no veo la forma de hacer un pucherazo aunque entiendo que hay arbitrariedades que no contribuyen a fortalecer la confianza. Como la asignación de circunscripción para cada voto. ¿Cómo se hace? Ahora aclara que es a elección del votante. Pues ya tienen más derecho que alguien que se fue del País Vasco por la violencia de ETA a vivir en cualquier otra comunidad española y que no pueden elegir a su lehendakari.

En cualquier caso poner en duda la limpieza del sistema sin pruebas es una irresponsabilidad. De acuerdo.

Creo que hemos llegado al meollo del asunto. Porque aquí es donde está la contradicción más flagrante. ¡Más sangrante!

Cómo es posible que los que se sofocan con la más mínima sugerencia de una trampa electoral luego sean los que se dedican a abonar la especie de que hay complot judicial para acabar con el Gobierno. El propio Gobierno está ello. ¿Qué pasa? ¿Que no erosiona la democracia minar la credibilidad del Poder Judicial? Tan grave es denunciar un pucherazo sin pruebas como incluir cada decisión judicial desfavorable en un complot o en una especie de golpe blando contra el gobierno. Y esto vale tambien para los muy sofocados voceros oficialistas en los medios.

Tan importante, o más, es para la democracia la independencia judicial y la separación de poderes como las elecciones. Tanto o más.

Las reacciones del PSOE

Y ahora fíjense en lo que dicen los Óscar y Montse Mínguez. Dice Puente que esto abona las tesis del complot. No, quien abona la tesis es Puente y ya se sabe de qué esta compuesto el abono. Óscar López con su conocida falta de finura dice que hay sectores judiciales que quieren tumbar al gobierno. Pero hay un detalle… ya saben que el diablo está en los detalles… en la declaración de López.

Abona, también con abono, la tesis del golpe blando y Montse Mínguez dice que hay jueces que quieren directamente abolir la democracia.

¿Es menos grave esto que denunciar un pucherazo? Es que además no lo hacen unos marginales, esto se hace desde instancias de poder.

Pero es que además es ridículo. Pretender hacer creer que el PSOE es un cuerpo extraño al que el Estado repele. Pedro Sánchez va camino de los 8 años en el poder y de convertirse en el segundo presidente más duradero. Si por algo se ha caracterizado es por su desabrida, desacomplejado forma de colonizar las instituciones y romper cualquier atisbo de neutralidad en el espacio público. Desde TVE a la Fiscalía General del Estado, pasando por el CIS o el Banco de España. Pero es que además no es una anécdota.

El PSOE es el partido que más tiempo ha gobernado España en democracia, en buena medida el sistema lo ha moldeado el PSOE. Si lo raro es que gobierne otro, y si hay un partido con determinación y talento para descender al Estado profundo es el PSOE, que tiene a un ministro del Interior condenado.

La entrevista de Sánchez y la gestión del Gobierno

Anoche Pedro Sánchez se sometió a su tercera entrevista en tres semanas. Primero en la SER, luego en Mañaneros de Television Española y anoche con Wyoming en El Intermedio.

En todas ellas deslizó suspicacias sobre los cuerpos del Estado. Del Estado español. Es curioso, porque no ha cesado nadie que pudiera hacerse responsable de negligencia. Y sin embargo la negligencia de otros es lo que le permite a él eludir su responsabilidad.

Ha habido una dimisión, de un nivel tal… el jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta… ni más ni menos. Por cierto, que ahora el jefe de gabinete es el perfecto chivo expiatorio. Hoy señalan varios medios más, los que faltaban a Diego Rubio, que se está haciendo famoso porque le culpan en Ferraz y la Moncloa del fiasco. El jefe del gabinete es el nuevo primer ministro.

Cuenta hoy Ketty Garat en ABC que Diego Rubio estaba en Japón durante todo agosto. Uno en Kyoto y el otro en Lanzarote, ninguno en Ceuta.

Pero lo de verdad sorprendente del asunto es que Sánchez que tantos reproches tiene para el Estado democrático español solo tiene halagos para Marruecos, autocracia ejemplar que en este asunto se ha comportado como un aliado fetén. Uno oye al presidente y solo piensa que ojalá algún día España pueda parecerse a Marruecos.