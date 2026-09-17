"Hay bebés que viven en las calles con sus madres": la realidad de los menores en Ceuta es "mucho más grave" de lo que cuenta el Gobierno

La situación de los menores migrantes en Ceuta se ha convertido en un nuevo foco de tensión política entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo de la ciudad autónoma. Durante la tertulia de La brújula, el periodista José Enrique Monrosi ha criticado con dureza la gestión que está haciendo el Gobierno central de una crisis que es "mucho más grave" de lo que se está trasladando desde las distintas administraciones.

En su opinión, la gestión del Ejecutivo es "un absoluto desastre político, comunicativo y de todo tipo" y ha criticado con especial dureza la respuesta del presidente Pedro Sánchez cuando fue preguntado por los cerca de mil menores que permanecen todavía en las calles de Ceuta: "Pregúntele a Vivas", fue la respuesta que dio el presidente a la periodista en referencia al dirigente ceutí, Juan Jesús Vivas.

La realidad detrás de la respuesta de Sánchez: "Pregúntele a Vivas"

Ante esta respuesta "totalmente fuera de lugar" y "desagradable", el periodista se ha preguntado qué hay detrás, por qué el Gobierno ha demostrado de esta manera su ruptura con el Ejecutivo ceutí en cuanto a los menores se refiere. Monrosi ha explicado que detrás de las palabras de Sánchez se encuentra la sensación de Moncloa de estar soportando en solitario el coste político de la crisis, al tiempo que considera "injusto" que las críticas no salpiquen también al Gobierno de Vivas, ya que es él quien tiene las competencias en materia de tutela de los menores que se encuentran en su territorio.

"Entre el Gobierno y la ciudad autónoma se han puesto de acuerdo en que quedan entre 700 y 1000 niños y niñas solos en las calles. Cuando a Vivas se le pregunta por eso, responde que no tiene capacidad para más, pero, si Ceuta no tiene capacidad y es normal que esté desbordada para dar atención, ¿por qué rechaza permanentemente el plan del Ministerio de Infancia para que 500 niñas que podrían estar en la Península mañana no estén?", se ha preguntado.

Detrás de la respuesta de Sánchez está el hecho de que, si Ceuta está colapsada y no tiene medios ni recursos, "¿cuál es el impedimento para que 500 niñas con dinero del Estado y administradas por entidades como la Iglesia Católica, Cáritas o Unicef no estén mañana en la Península? A eso es a lo que refería el presidente del Gobierno", ha explicado Monrosi.

Una realidad humanitaria extrema en Ceuta

Más allá del enfrentamiento político, el periodista ha descrito una realidad humanitaria extrema en la ciudad autónoma. Según lo que ha contado, hay bebés que llevan un mes y medio viviendo con sus madres en las calles; niñas de 5, 6, 8 o 10 años o niños de 12 años que duermen "bajo los vehículos" o "debajo de las pasarelas de madera de las playas": "Es una realidad absolutamente indigna de un país como España en un continente como la Unión Europea en pleno 2026".

"La situación en Ceuta es mucho más grave de lo que nadie que no lo vea sea capaz de imaginarse. Es mucho más grave de lo que trasladan el Gobierno y los distintos ministerios […]. Aquello es una auténtica barbaridad", ha explicado.