Quién es 'El Trompas', el principal sospechoso del asesinato de Claudia Tacoronte en México

Avanza la investigación en torno al asesinato de Claudia Tacoronte. Las autoridades mexicanas han puesto el foco en un hombre conocido como 'El Trompas', identificado como el principal sospechoso del asesinato de la estudiante española de 21 años que murió apuñalada el pasado sábado en Cuautla, en el estado de Morelos. Su identidad ha sido vinculada al crimen a partir de las imágenes de varias cámaras de seguridad y de testimonios recabados durante la investigación.

La estudiante de 21 años asesinada en México ha provocado un shock en la sociedad española tras la violencia con la que se llevó a cabo el ataque.

Las cámaras, clave para identificar a 'El Trompas'

El sospechoso, apodado 'El Trompas', ya había sido grabado cometiendo varios robos en distintos comercios de Cuautla. Una de esas grabaciones coincide incluso con la misma fecha en la que fue asesinada Claudia Tacoronte.

Las imágenes han permitido establecer una posible conexión entre ese individuo y el hombre que aparece en las grabaciones realizadas cerca de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde se encontraba la estudiante española. En los vídeos aparece un hombre con camiseta blanca, pantalón corto claro y una mochila negra, una vestimenta que coincide con la descrita por algunos testigos y con las imágenes obtenidas en otros puntos de la ciudad.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron además a un hombre huyendo después de que se produjera el ataque. Las autoridades están utilizando esas imágenes para reconstruir sus movimientos antes y después del crimen.

El asesinato de Claudia Tacoronte y las palabras de su hermana Lara

Claudia Tacoronte Aguilera era natural de Gran Canaria y estudiaba Educación Infantil en la Universidad de Granada. Había llegado a México aproximadamente un mes antes para participar en una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

El sábado 12 de septiembre se desplazó hasta Cuautla para asistir a una feria de plantas medicinales celebrada en las inmediaciones de la Casa de la Cultura. Durante la noche fue víctima de un ataque con arma blanca. La Fiscalía de Morelos ha abierto una investigación por feminicidio, aunque las primeras informaciones apuntaron a un posible asalto. La investigación trata de determinar exactamente qué ocurrió durante el ataque y si el objetivo del agresor era robar a la joven.

Lara Tacoronte, la hermana de Claudia, ha denunciado que nadie avisó a su familia de que otras tres mujeres habían sido asesinadas en el último año en la misma universidad, la Autónoma de Morelos.

"¿De verdad tenemos que normalizar que en menos de un mes se asesine a tres mujeres en la misma universidad y que nadie haga nada? La gente que estáis viviendo allí, que estudiáis en ese sitio: ¿por qué nadie hace nada?", se lamenta Lara Tacoronte en un vídeo que ella misma ha publicado en sus redes sociales.

"No tengo palabras, no sé qué decir, más allá de que vivimos en una sociedad enferma, llena de gente... inhumana", asegura, para añadir que no entiende "nada" del suceso. "Se fue a México de intercambio y anoche (el domingo) alguien intentó robarle el móvil, un hombre. Salió corriendo, él fue detrás de ella y le clavó un cuchillo en el vientre. No una vez, sino varias, sin ningún tipo de justificación", relata.

El ministro Albares mantiene el contacto con su homólogo mexicano

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha estado en contacto con su homólogo mexicano, quien le ha garantizado la máxima implicación de México por el asesinato de la estudiante canaria de la Universidad de Granada, Claudia Tacoronte, según informan fuentes de Exteriores.

Albares ha estado en contacto con el canciller Roberto Velasco, quien le ha garantizado la "máxima implicación" de México en aclarar este "terrible suceso", y le ha asegurado que México está comprometido al máximo nivel para resolver el caso.

El ministro Albares le ha agradecido la colaboración y ha insistido en mantener el contacto para esclarecer los hechos y que se rindan cuentas ante la justicia. Además, ha recordado que la Embajada española en México y el Consulado General están "plenamente movilizados y prestando toda la asistencia a la familia de Claudia".