Óscar Puente reconoce que no tiene un "plan B" tras la paralización del campamento para migrantes del puerto de Ceuta: "A ver qué hacemos..."

El Gobierno se encuentra en un callejón sin salida. Hasta que no se resuelva la petición cautelar del Sindicato Unificado de Policía, se mantiene la paralización de la instalación del campamento para migrantes en el Puerto de Ceuta al no cumplir con las condiciones de seguridad, emergencias, prevención de riesgos laborales y compatibilidad con la actividad portuaria.

En una entrevista en La Hora de La 1, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha admitido su "sorpresa" después de que la Audiencia Nacional haya paralizado la instalación del campamento, mostrando sus dudas de que haya alternativas si finalmente se suspende.

"La Justicia aún no ha decidido"

Puente ha explicado que Transportes otorgó un permiso de uso al Ministerio de Migraciones de dos parcelas del puerto de Ceuta "para montar en ellas los campamentos en los que recoger a migrantes que en este momento están o en la Playa del Trampolín o deambulando por las calles y a partir de ahí proceder a filiarlos".

El ministro ha explicado que en su departamento recibió una notificación de la Audiencia Nacional, a unas 24 horas de trasladar a los inmigrantes al Puerto de Ceuta, en la que se les reclama el expediente administrativo para tomar "una decisión sobre unas medidas cautelarísimas" solicitada por el sindicato SUP.

Así, Puente ha afirmado que espera que la justicia se pronuncie en el plazo de dos días que establece la ley y así el Gobierno pueda tomar una decisión. Ha explicado que si deniega las cautelarísimas, "como esperamos, procederemos como teníamos previsto a trasladar al Puerto a los inmigrantes. Si las concede, pues a ver qué hacemos. Creo que hay quien quiere que hagamos magia".

A ver qué hacemos. Creo que hay quien quiere que hagamos magia

El ministro ha pedido ser "prudentes" porque "la justicia aún no ha decidido", además de recordar que ya se rechazó el uso de polideportivos para alojar a los migrantes y después se acordó habilitar dos parcelas del Puerto de Ceuta.

Óscar López también pide "rapidez"

Otro ministro que se ha pronunciado al respecto ha sido Óscar López, que ha reclamado a la Audiencia Nacional que resuelva de manera "rápida" y "urgente" la paralización de la instalación del campamento para migrantes en el Puerto de Ceuta y "devolver" ya la normalidad a la ciudad autónoma.

En una entrevista en la Cadena Ser, el ministro para la Transformación Digital y de Función Pública ha indicado que la prioridad es "filiar" a los migrantes en los "espacios públicos habilitados" sobre los que ya hubo debate hasta pactar su ubicación.

López ha querido hacer hincapié en que ya se acordó el puerto de Ceuta como lugar de alojamiento de migrantes y que este ya ha recibido inversiones para que esté habilitado. "Es urgente, y que si de verdad queremos devolver la normalidad a Ceuta, hay que tomar decisiones, y hay que actuar", ha pedido.

Preguntado por si el Gobierno tiene un 'plan B' si la Audiencia Nacional suspende la ubicación del Puerto de Ceuta para alojar a los migrantes, el ministro ha recordado que sobre la ciudad autónoma "no hay tantas opciones" y "no ha sido fácil encontrar lugares" porque, primero, se aprobó ubicarlos en los pabellones deportivos, pero después se retiró esa opción. "El puerto es un buen lugar, no hay tantas alternativas en Ceuta", ha reiterado.