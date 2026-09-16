La Audiencia Nacional paraliza el campamento para un millar de migrantes que Óscar Puente pretendía instalar en el puerto de Ceuta

La Audiencia Nacional ha ordenado al Ministerio de Transportes que no habilite, de momento, el campamento que planea instalar para acoger a un millar de migrantes en el puerto de Ceuta hasta que resuelva sobre la petición cautelar de un sindicato policial de que no se ubique en ese lugar.

A través de una providencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional comunica a Transportes la decisión de que "no se puede ejecutar la resolución u orden referidas" hasta que "se resuelva" la medida cautelar urgente pedida por el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

Los magistrados también requieren a Transportes que "con la mayor urgencia" le remita este mismo miércoles por vía telemática la resolución u orden, así como el resto de documentación que obre en el expediente administrativo tramitado.

El sindicato alude a los incendios en algunos asentamientos como un riesgo

El SUP ha exigido a los organismos implicados, en paralelo a las acciones judiciales, verificar los riesgos de incendio y evacuación de esta posible instalación, que cuenta con 16.000 metros cuadrados para acoger a 1.000 personas, así como su proximidad a infraestructuras estratégicas relacionadas con combustibles, energía y servicios esenciales, así como las consecuencias operativas para los policías ante incidentes.

La preocupación del sindicato viene tras los incendios registrados en los últimos días en algunos de los asentamientos de la ciudad y cree que es "arriesgado" concentrar a un millar de personas en una instalación dentro del dominio público portuario sin acreditar previamente si se cumplen o no todas las garantías de seguridad.

Exigen más medios y refuerzos para controlar la situación

"No cuestionamos la atención humanitaria. Cuestionamos que se improvise una ubicación de estas características sin acreditar previamente todas las garantías de seguridad", decía el comunicado. Por ello, reclama la adopción de medidas cautelarísimas y la suspensión inmediata de la instalación y puesta en funcionamiento del campamento.

Además, el sindicato demanda otras medidas como "refuerzos policiales estables especialmente en Extranjería, Fronteras y Seguridad Ciudadana" o la actualización de las plantillas y del catálogo de puestos de trabajo, así como compensaciones económicas para los policías que están soportando esta situación extraordinaria.

A principios de mes, Transportes firmó una orden para tomar el control del puerto de Ceuta y autorizar el mencionado campamento, por la "excepcionalidad de la situación".