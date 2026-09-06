Este domingo, el estado federado oriental de Sajonia-Anhalt puede dar la victoria a la ultraderecha 80 años después, -por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial-. Los últimos sondeos dan a Alternativa para Alemania (AfD) un 43%, un porcentaje que podría significar la mayoría absoluta.

Por su parte, al partido conservador Unión Cristianodemócrata (CDU), partido de Sven Schulze, le dan hasta un 23% a la Izquierda no más de un 13%. La victoria de la AfD sería la segunda a nivel regional, después de la lograda también en la región de Turingia en 2024.

El candidato a primer ministro en Sajonia-Anhalt es Ulrich Siegmund, un político en quien confían los líderes nacionales de AfD para gobernar. . Es "el hombre más peligroso de Alemania", en palabras de Der Spiegel, la revista más importante del país.

Nació el 25 de octubre de 1990 en Havelberg. Su carrera política comenzó en las filas de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), el partido conservador tradicional.

La columna de Julia

Hoy es el Día Internacional del Daltonismo, esas personas que no pueden distinguir el rojo del verde, o el azul del amarillo.

En realidad vivimos en un mundo daltónico, no para los colores pero sí para la verdad y la mentira. Fíjense, hoy los alemanes de Sajonia, por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, pueden dar el triunfo al partido más ultra, liderado por un tipo que hace poco se pintaba esvásticas en la cara, vestía como un militar y reivindicaba la raza aria. Se llama Ulrich Siegmund y según la revista alemana más prestigiosa, Der Spiegel, es "El hombre más peligroso de Alemania".

Los votantes de Sajonia no creen a aquellos que les advierten de las consecuencias de convertir en presidente a ese neonazi. O sea, personas que estuvieron bajo la bota comunista -Sajonia está en la antigua zona soviética de Alemania- 30 años después de su liberación pueden estar a punto de escoger a un fascista como líder.

Cómo de cerca y peligrosa está la situación que un dirigente de la policía alemana escribió un artículo diciéndole a los policías de ese Estado que se preparen para desacatar órdenes si son contrarias a la democracia.

El resultado de esas elecciones llegará la próxima madrugada. O se equivocan las encuestas o ese rubio con pinta de matarse en el gimnasio puede ser el principio de otra Alemania. Una que rima con la historia del siglo XX. En un rato seguimos con política internacional, como todos los domingos. Ahora, tiempo de alegría y recreo.

Buenos días a la buena gente.