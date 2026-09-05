Un trabajador de una fábrica y una mujer de 64 años rescatados con vida 11 días después de la trágica riada de Nepal

Un trabajador chino atrapado en el túnel de una hidroeléctrica y una mujer de 64 años sepultada en el lodo han sido rescatados con vida en Nepal, 11 días después de la trágica riada que ya ha dejado, por el momento, más de 1.134 muertos.

La mujer se llama Chandrika Shrestha y fue localizada en una vivienda del mercado de Betrawati (Nuwakot) el viernes, después de que los equipos de rescate recibieran un aviso de que se escuchaban ruidos, según han informado medios locales. En las imágenes difundidas, se la ve consciente, sentada sobre una gruesa capa de lodo sin distancia entre los sedimentos acumulados y el techo, mientras los rescatistas se abren paso a través de una grieta.

La Policía Armada de Nepal fue la encargada del rescate. El inspector Suman BK llevó a cabo la operación y la mujer fue trasladada al hospital para recibir primeros auxilios. Después, fue llevada a Katmandú. Todavía no se sabe si durante estos 11 días pudo tener acceso a agua o alimentos.

El trabajador ha necesitado atención médica urgente

Por otro lado, un trabajador de nacionalidad china ha sido también rescatado con vida del túnel Audit-4 de la hidroeléctrica Upper Trishuli-1, en Rasuwa, en una operación conjunta del Ejército de Nepal y un equipo surcoreano de especialistas en desastres. En estos momentos se encuentra en el cuartel militar de Maithil, donde ha recibido atención médica de urgencia.

En esta central hidroeléctrica es donde se están centrando los esfuerzos por encontrar supervivientes, donde fueron recuperados seis cuerpos todavía sin identificar y centenares de trabajadores continúan desaparecidos.

Dos trabajadores rescatados de otro túnel

En una galería cercana han sido hallados con vida dos trabajadores, uno de ellos se encuentra en estado crítico con hipotermia severa y agotamiento, y el otro estable. Los cuatro rescates en apenas 24 horas han renovado las esperanzas de los equipos que continúan buscando supervivientes entre el lodo, los escombros y los túneles de los proyectos hidroeléctricos arrasados por la riada.

Así las cosas, según las autoridades de Nepal hay 1.344 muertos -de los cuales 304 son menores-, 8.962 personas han resultado heridas y casi 5.000 personas continúan desaparecidas.