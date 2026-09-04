Nepal rescata con vida a dos trabajadores de un túnel tras diez días atrapados por la riada

Nepal continúa haciendo frente a una de las mayores catástrofes registradas en la región. El pasado 26 de agosto, una devastadora riada afectó a múltiples zonas del norte del país, especialmente al valle del río Trishuli y a los distritos de Rasuwa y Nuwakot, provocando inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y enormes acumulaciones de agua, barro, rocas y escombros.

Una riada que ha dejado ya más de 1.200 fallecidos y una cifra superior a los 4.000 desaparecidos. Los servicios de emergencias de Nepal continúan trabajando en la zona con el objetivo de encontrar posibles personas que sigan con vida.

En ese ejercicio, los equipos de rescate nepalíes han logrado localizar con vida a dos trabajadores que se encontraban atrapados bajo un túnel 10 días después de la riada. Las dos personas fueron halladas en un túnel del proyecto hidroeléctrico Trishuli 3A, en el norte del país.

Un rescate complejo

Tras comenzar las labores de rescate en el túnel, los equipos lograron extraer a dos trabajadores que habían quedado atrapados. Uno de los supervivientes fue sacado del túnel en una camilla, aunque se encontraba consciente y con las manos en señal de oración al ser rescatado. No obstante, actualmente se encuentra en estado crítico y recibiendo cuidados intensivos en un hospital militar de Katmandú.

El segundo de los individuos, con el rostro y el cuerpo cubiertos de barro, fue puesto en pie por los rescatistas, a quienes hizo un pequeño gesto con la mano, y se encuentra estable.

Según los responsables de la operación, se escucharon voces en el interior del túnel, lo que ha aumentado las esperanzas de encontrar a más gente con vida. Se estima que podría haber alrededor de un centenar de personas atrapadas.

“El equipo de rescate ha recibido información de que se oyen voces humanas desde el interior. Los equipos de rescate del Ejército de Nepal y de la Policía Armada han entrado en el túnel y han intensificado la operación”, ha explicado Ram Neupane, diputado e ingeniero que participa en el operativo.

Datos satelitales para encontrar el túnel

Tras la riada, la central eléctrica quedó irreconocible debido a la inundación de toda la instalación. Los equipos de rescate tuvieron problemas para encontrar la entrada, por lo que se vieron obligados a utilizar datos satelitales y planos de la central eléctrica para delimitar la ubicación del túnel.

Las autoridades excavaron entre los escombros y encontraron agua, que tuvieron que drenar para después encontrar el camino bloqueado por rocas que cayeron dispersadas por la riada.

"El túnel estaba lleno de rocas del tamaño de coches, barro y demás por lo que fue necesario provocar explosiones en el interior, lo cual es increíblemente peligroso porque estamos dentro y puede haber gente al otro lado”, ha explicado Arnold Dix, geólogo que actúa sobre el terreno.