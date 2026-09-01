Tupac Shakur: un jurado declara culpable a Duane 'Keffe D' Davis por su asesinato casi 30 años después

El misticismo alrededor de la muerte del rapero americano Tupac Shakur ya ha acabado. Un jurado de Las Vegas ha declarado culpable a Duane "Keffe D" Davis por su asesinato casi 30 años después de que el artista fuera tiroteado.

Davis, de 63 años, ha sido considerado responsable de orquestar el ataque que acabó con la vida de una de las mayores figuras de la historia del rap o el hip hop. El veredicto, alcanzado después de menos de tres horas de deliberación, supone la primera condena en el caso que durante décadas permaneció sin resolver.

Davis ha sido declarado culpable de asesinato en primer grado con arma mortal. El exlíder de la banda South Side Compton Crips no fue acusado de ser quien apretó el gatillo, sino de organizar el ataque y proporcionar el arma utilizada en el tiroteo.

El asesinato de Tupac Shakur

Tupac Shakur fue tiroteado el 7 de septiembre de 1996 en Las Vegas. El rapero viajaba en un BMW junto a Marion "Suge" Knight, fundador del sello Death Row Records, cuando un Cadillac blanco se situó junto al vehículo y abrió fuego contra él en un semáforo.

Shakur recibió varios disparos y murió seis días después, el 13 de septiembre de 1996, a los 25 años. Knight también resultó herido, pero sobrevivió. Durante casi tres décadas, el asesinato se convirtió en uno de los grandes misterios de la historia de la música y alimentó numerosas teorías sobre sus responsables.

La Fiscalía sostuvo durante el juicio que Davis fue quien organizó el ataque como represalia por una pelea ocurrida horas antes en el hotel MGM Grand. En ella, Tupac y miembros de su entorno se enfrentaron a Orlando "Baby Lane" Anderson, sobrino de Davis y miembro de la banda rival.

Según los fiscales, después de aquella pelea, Davis salió en busca de Tupac y "Suge" Knight. Los investigadores sostuvieron que Davis ocupaba el asiento del copiloto del Cadillac desde el que se efectuó el tiroteo.

Las propias palabras de 'Keffe D', una pieza clave del caso

Una de las principales pruebas de la Fiscalía fueron las declaraciones que Davis realizó durante años sobre el asesinato. Los fiscales presentaron ante el jurado grabaciones de entrevistas policiales y otras apariciones públicas, además de partes de las memorias que publicó en 2019, en las que relataba su papel en los acontecimientos.

En una entrevista de 2008, Davis afirmó que había proporcionado el arma y señaló a Orlando Anderson como la persona que efectuó los disparos. Anderson, que durante años fue señalado como uno de los principales sospechosos del crimen, murió en 1998 sin llegar a ser juzgado.

La defensa, sin embargo, sostuvo que las declaraciones de Davis no eran una confesión fiable. Sus abogados argumentaron que había exagerado o incluso inventado parte de sus relatos para ganar notoriedad y dinero con sus memorias y apariciones en medios. También señalaron durante el juicio que no existían pruebas físicas que situaran a Davis dentro del Cadillac desde el que se efectuó el ataque.

Casi 30 años después, el caso llega a su fin

Davis fue detenido en 2023 y se convirtió en la única persona acusada formalmente por el asesinato de Tupac Shakur. El juicio, celebrado en Las Vegas, contó con alrededor de 30 testimonios y se prolongó durante varias semanas.

La condena pone fin judicialmente a uno de los casos más célebres de la historia del hip hop. Davis permanecerá detenido sin fianza y está previsto que sea sentenciado el próximo 13 de octubre. Se enfrenta a una posible cadena perpetua. Su defensa ya ha anunciado que recurrirá el veredicto.

La familia de Tupac y sus fans reaccionaron con emoción al conocer la decisión del jurado y abrazó a los fiscales tras la lectura del veredicto. Casi tres décadas después de la muerte del rapero, el caso que durante años permaneció rodeado de incógnitas tiene finalmente una condena.