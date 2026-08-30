"Un regalo de amor y esperanza": las nuevas imágenes de Nicolás Maduro desde la cárcel de EEUU

Nicolás Maduro ha reaparecido tras meses en Estados Unidos. Concretamente, estaba desaparecido desde enero, fecha en la que fue capturado en Caracas durante un operativo de la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos y donde, más tarde, fue enviado a una cárcel de Nueva York. Una detención que le ha llevado a ser juzgado por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra.

Ha sido a través del perfil oficial de X (antes Twitter) del propio exdirigente donde se han publicado nuevas imágenes del político durante su encierro. Con aspecto animado, ha publicado las imágenes como un "pequeño regalo de amor y esperanza" para, en concreto, su familia.

Maduro, agradecido y "con la fe intacta"

"Un pequeño regalo de amor y esperanza". Con una corta y 'bonita' frase ha comenzado el político venezolano el tweet en el que ha publicado dos fotografías. Vestido con el chándal con el que le capturaron -un atuendo que se ha hecho viral- y con un gesto divertido, Maduro ha enviado este "regalo" a todos sus "nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama". Mediante este post, el exdirigente ha informado a sus seguidores que tanto él como su mujer están "firmes, con el corazón lleno del amor" agradeciendo, además, "cada palabra, cada gesto y cada bendición".

Aunque todas las imágenes tienen fecha del pasado 25 de junio de 2026, Nicolás Maduro ha concluido su mensaje diciendo que tienen "la fe intacta en Dios" y que, así, "Venezuela renacerá".