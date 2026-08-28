Marruecos niega el ciberataque tras la filtración de 70.000 agentes que habrían permitido la entrada masiva a Ceuta

Las autoridades marroquíes han negado categóricamente que sus sistemas de información o bases de datos de seguridad hayan sufrido una intrusión informática después de que el grupo de hackers Jabaroot difundiera esta semana información personal de más de 70.000 agentes que habrían permitido la entrada masiva de migrantes a Ceuta.

La Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) y la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST) sostienen que sus sistemas cumplen con los estándares de ciberseguridad y que no han sido objeto de una vulneración. En concreto, la DGST asegura que los datos difundidos no proceden de un ataque contra sus sistemas, sino de bases de datos antiguas gestionadas por compañías de seguros y organizaciones sanitarias y de seguridad social.

Rabat niega que se hayan vulnerado sus sistemas

En un comunicado difundido a través de redes sociales, la DGST ha rechazado cualquier "violación" de sus sistemas y ha insistido en que sus bases de datos de seguridad no están conectadas a redes abiertas de Internet, en respuesta a las informaciones difundidas en los últimos días sobre el supuesto ciberataque.

El organismo también ha cuestionado la autenticidad de parte del material difundido por los hackers. Según las autoridades marroquíes, en las últimas jornadas han circulado fotografías manipuladas y documentos falsificados que supuestamente mostrarían a miembros de los servicios de seguridad del país.

La DGST sostiene que algunos de esos documentos contienen uniformes y rangos militares que no existen en Marruecos ni son utilizados por la DGSN, además de presentar errores en sus identidades visuales y "errores gramaticales flagrantes".

Las autoridades marroquíes han anunciado además que mantendrán abiertas sus investigaciones para identificar a quienes estén detrás de la elaboración y difusión de este material, al tiempo que han advertido sobre la circulación de información que consideran falsa.

Jabaroot asegura haber accedido a datos de más de 70.000 agentes

Como ya adelantó Onda Cero, el grupo de hackers Jabaroot habría difundido una base de datos que, según su propia versión, contenía información personal y profesional de unos 70.000 miembros de los servicios de seguridad e inteligencia marroquíes. Algunas informaciones elevan la cifra a 70.381 registros.

El grupo afirmó que entre los afectados había miembros de la DGSN y la DGST, incluidos altos cargos, y presentó la filtración como parte de una operación denominada #OP_CEUTA. Jabaroot sostuvo además que la publicación constituía un "mensaje dirigido a España", en un contexto marcado por la crisis migratoria registrada a finales de julio en Ceuta.

Los hackers llegaron a asegurar que disponían de información relacionada con responsables y órdenes impartidas durante aquella crisis migratoria, algo que las autoridades marroquíes han rechazado rotundamente.