Las impactantes imágenes de la riada en Nepal que ha causado al menos 16 muertos y 400 desaparecidos

Al menos 16 personas murieron y casi 400 peregrinos permanecen desaparecidos en Nepal después de que una riada repentina alcanzase a varias localidades y dañara carreteras y otras infraestructuras cerca de la frontera con el Tíbet (China). El portavoz de la Policía de Nepal en la provincia de Bagmati, Rajendra Prasad Dhamala, confirmó que hasta el momento se han contabilizado 16 fallecidos, aunque las autoridades temen que la cifra aumente.

El director general de la compañía Touch Kailash Travels, Bashu Kumar Adhikari, dijo que se ha perdido el contacto con 390 peregrinos que se encontraban en Nepal camino de cruzar hacia el Tíbet para participar en el Kailash Mansarovar Yatra. "La mayoría son indios. Sus identidades aún no han sido verificadas", afirmó. El portavoz del Ejército de Nepal, Rajaram Basnet, declaró que al menos 29 personas habían sido rescatadas tras el desbordamiento del río Bhote Koshi.

La riada ha afectado a pueblos y carreteras

Las autoridades han señalado que seis helicópteros del Ejército y otros ocho operados por empresas privadas fueron desplegados para las labores de búsqueda y rescate. "Es difícil evaluar los daños en este momento, pero es posible que tanto los daños como el número de víctimas sean considerables", afirmó.

La riada golpeó a primera hora del miércoles el distrito de Rasuwa, donde afectó pueblos, mercados, carreteras y obras hidroeléctricas e interrumpió el tránsito por una de las principales rutas terrestres entre Nepal y el Tíbet. La masa de agua llegó hacia las 9:15 (hora local) al río Bhote Koshi desde la zona tibetana y golpeó con especial fuerza Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, según fuentes oficiales.

Las autoridades movilizaron a los cuerpos de seguridad y equipos de emergencia mientras trataban de determinar el alcance de los daños y localizar a las personas que permanecían sin contacto.

Los indicios apuntan a un terremoto

El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, atribuyó la riada de forma preliminar a un terremoto al señalar que el sismo habría provocado un gran deslizamiento de tierra que bloqueó el cauce del río Bhote Koshi. "Un terremoto ocurrió a las 8:37 (hora local) y, debido a ello, se produjo un gran deslizamiento de tierra que bloqueó el río, lo que parece haber causado la inundación", dijo Khanal durante una reunión en la Cámara de Representantes en Katmandú, según recogió el medio local Ratopati.

Entre los afectados hay 93 ciudadanos nepalíes y 291 extranjeros, de acuerdo con un recuento elaborado a partir de datos de distintas agencias de viajes. En cuanto al desglose, se incluye a 105 ciudadanos indios, 37 indios no residentes, 17 malasios, 12 británicos, cuatro sudafricanos, tres estadounidenses, un australiano y un neerlandés, mientras las autoridades tratan de confirmar la nacionalidad de otras 111 personas.

Por otro lado, la masa de agua llegó hacia las 9:15 (hora local) al río Bhote Koshi desde la zona tibetana y golpeó con especial fuerza las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, según fuentes oficiales.

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