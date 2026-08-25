Las impactantes imágenes del tornado en el sur de Francia que ha dejado al menos 40 heridos

El tornado se produjo este lunes por la tarde en Pomas, una pequeña localidad del departamento de Aude, cerca de Carcasona, en el suroeste de Francia. El fenómeno, que se pudo observar alrededor de las 17:20 de la tarde, estuvo acompañado de fuertes tormentas y dejó numerosas viviendas dañadas, algunas de ellas con los tejados arrancados y partes de sus estructuras destruidas.

Las autoridades han informado de al menos 40 heridos, aunque las cifras han ido aumentando durante las últimas horas. Ninguno de los afectados se encuentra, por el momento, en estado crítico. Los servicios de emergencia han desplegado un amplio dispositivo para atender a los vecinos y revisar los edificios afectados.

El paso del tornado también ha provocado importantes daños materiales. Alrededor de 300 de las 500 viviendas de Pomas han resultado afectadas y cerca de un centenar podrían haber quedado inhabitables, según las primeras evaluaciones recogidas por Reuters.

Las imágenes muestran la enorme columna de aire girando sobre la localidad mientras avanza entre las viviendas. En cuestión de minutos, el tornado arrancó tejados, derribó árboles y provocó graves destrozos en varias construcciones.

Un tornado poco habitual por su intensidad

El fenómeno se produjo en un contexto de fuertes tormentas que han afectado al sur de Francia tras la intensa ola de calor de los últimos días. Según un experto de Météo-France citado por Reuters, los vientos asociados al tornado pudieron alcanzar o superar los 200 kilómetros por hora.

Aunque los tornados no son desconocidos en Francia, lo ocurrido en Pomas destaca por la intensidad de los daños. El país registra varias decenas de tornados al año, pero generalmente son fenómenos de menor intensidad que el registrado este lunes.

Los habitantes de Pomas evacuados por los graves daños

Ante el estado de las viviendas, todo el municipio ha sido evacuado mientras los equipos especializados comprueban si los edificios son seguros. Los servicios de emergencia continúan trabajando entre los escombros y revisando las zonas más afectadas.

Las imágenes difundidas en redes sociales permiten comprobar la violencia del fenómeno: tejados arrancados, vehículos dañados, árboles caídos y calles cubiertas de restos de las viviendas. El tornado ha dejado así una de las imágenes más impactantes de la jornada meteorológica en Francia, después de unos días marcados por las altas temperaturas y la llegada de fuertes tormentas al sur del país.