Las autoridades de Nepal elevan a cerca de 470 los muertos en la riada del norte del país

Las autoridades de Nepal han elevado este viernes a casi 470 las víctimas mortales de la riada ocurrida este miércoles tras la fuerte crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, un distrito montañoso próximo a la frontera con Tíbet, en China. En concreto, son 469 los muertos a causa de los devastadores hechos, según ha informado en redes la Policía nepalí, que ha ubicado la mayor parte de los cuerpos rescatados en los distritos de Chitwan y Nawalparasi: 178 y 110, respectivamente.

Por el momento, ha cifrado en un total de 1.545 personas heridas que han podido ser rescatadas. De ellas, la práctica totalidad se reparten entre los distritos de Nuwakit (898) y Rasuwa (644). Fuentes del país también han señalado que 28 agentes siguen desaparecidos, mientras casi 4.350 permanecen desplegados en las zonas afectadas.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN. Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero.