TRAGEDIA EN NEPAL

Las autoridades de Nepal elevan a cerca de 470 los muertos en la riada del norte del país

Los sucesos acontecieron tras la fuerte crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, un distrito montañoso próximo a la frontera con Tíbet, en China.

El dramático rescate de una anciana atrapada en el lodo tras las inundaciones de Nepal

Agencias

Madrid |

Las autoridades de Nepal elevan a cerca de 470 los muertos en la riada del el norte del país
Las autoridades de Nepal elevan a cerca de 470 los muertos en la riada del el norte del país | Europa Press

Las autoridades de Nepal han elevado este viernes a casi 470 las víctimas mortales de la riada ocurrida este miércoles tras la fuerte crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, un distrito montañoso próximo a la frontera con Tíbet, en China. En concreto, son 469 los muertos a causa de los devastadores hechos, según ha informado en redes la Policía nepalí, que ha ubicado la mayor parte de los cuerpos rescatados en los distritos de Chitwan y Nawalparasi: 178 y 110, respectivamente.

Por el momento, ha cifrado en un total de 1.545 personas heridas que han podido ser rescatadas. De ellas, la práctica totalidad se reparten entre los distritos de Nuwakit (898) y Rasuwa (644). Fuentes del país también han señalado que 28 agentes siguen desaparecidos, mientras casi 4.350 permanecen desplegados en las zonas afectadas.

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