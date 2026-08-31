"Tenemos que ir con casco, chaleco y armamento": la denuncia de AUME sobre la situación de los militares en Ceuta

"Tenemos que ir con casco, chaleco y armamento". Así ha denunciado José Vicente Maleno, delegado de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) en Ceuta, la situación de "desprotección" que, a su juicio, están sufriendo los militares desplegados en la ciudad en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la crisis migratoria.

Maleno ha explicado en una entrevista en Más de uno junto a Rafa Latorre que las Fuerzas Armadas no tienen la condición de agentes de autoridad y que, por tanto, las labores de seguridad ciudadana corresponden a la Guardia Civil y la Policía Nacional. El papel de los militares desplegados en Ceuta consiste fundamentalmente en prestar apoyo mediante tareas de "disuasión", principalmente con presencia en las calles, además de labores logísticas como el montaje de campamentos, el transporte de víveres o el traslado de material.

Sin embargo, el representante de AUME considera que los últimos incidentes han puesto de manifiesto que los militares necesitan mayores garantías de protección. Según ha relatado, en los últimos días se han producido dos ataques contra patrullas del Grupo de Regulares, en los que varios militares resultaron heridos.

"Tenemos que tener la protección personal garantizada"

Maleno ha reclamado al Ministerio de Defensa y al Gobierno que establezcan unas pautas de actuación y protección "acordes" con la situación a la que se enfrentan los militares, especialmente en aquellos escenarios en los que puedan verse obligados a recurrir a la legítima defensa.

"Nosotros somos Fuerzas Armadas y la palabra lo dice, somos armadas", ha señalado el delegado de AUME, que considera necesario que los efectivos puedan contar con los medios de protección adecuados durante sus despliegues. En concreto, ha defendido que los militares lleven casco, chaleco de protección y armamento en unas condiciones que permitan garantizar su seguridad sin transmitir una actitud agresiva.

El representante de AUME ha detallado que el primero de los ataques se produjo contra cuatro militares del Grupo de Regulares. Todos tuvieron que ser atendidos por los servicios sanitarios y uno de ellos permaneció ingresado por una lesión en un brazo, aunque posteriormente recibió el alta.

Maleno ha descrito el ataque como una "emboscada" porque, según cuenta, los agresores habrían concentrado piedras de cierto tamaño en un cruce para lanzarlas contra el vehículo militar. El delegado de AUME ha advertido de que, de haber impactado en la cabeza o en un órgano vital, las consecuencias podrían haber sido mucho más graves. Dos días después se produjo un segundo incidente similar, en el que otro militar resultó herido y posteriormente fue dado de alta.

Maleno: "Hay una falta de seguridad ciudadana"

Más allá de la situación específica de los militares, Maleno ha asegurado que percibe un deterioro de la seguridad ciudadana en Ceuta. "No quiero ser alarmista", ha puntualizado, aunque ha reconocido que le preocupa especialmente la situación por sus hijas y por el impacto que pueda tener en la vida cotidiana de los ceutíes.

El delegado de AUME, que lleva destinado en Ceuta 14 años, ha asegurado que la situación actual le recuerda a la crisis migratoria de 2021, aunque considera que ahora la llegada de personas ha sido mucho mayor. "Ya venimos de un hartazgo del 21 y ahora vemos que está en el 26, que vuelve a pasar lo mismo, pero que ha entrado muchísima más gente", ha afirmado. Según su apreciación, el número de personas habría llegado a multiplicarse "por cinco" o "por seis".

Maleno ha reclamado que todos los poderes públicos actúen para intentar revertir la situación "lo antes posible" y ha advertido de que, aunque considera que Ceuta todavía no se encuentra en los niveles de inseguridad que algunos puedan pensar, la situación "puede coger una escalada hacia arriba" si no se toman medidas.

Reclama más medios para tramitar los expedientes de los menores

Entre las medidas que considera necesarias para recuperar la normalidad, Maleno ha puesto también el foco en la gestión administrativa de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad.

En este sentido, ha reclamado que Ceuta cuente con más funcionarios especializados en Derecho Administrativo para poder tramitar los expedientes "con la máxima celeridad". A su juicio, una gestión más rápida de estos procedimientos podría contribuir a recuperar "cierta tranquilidad" en la ciudad.

El delegado de AUME ha vinculado además esta situación con la proximidad del inicio del curso escolar, previsto para el 8 de septiembre, en un contexto que considera especialmente delicado para la ciudad.

Maleno ha cerrado su intervención agradeciendo a Onda Cero la visibilidad que ofrece a los problemas que afectan a los militares y ha asegurado que las asociaciones seguirán defendiendo sus derechos y "libertades públicas".