Última hora de la crisis migratoria en Ceuta: Interior refuerza las medidas para blindar la frontera con la ciudad al borde del colapso
Asociaciones de militares y guardias civiles afirman estar desbordados mientras los ciudadanos ceutíes afirman que se encuentran "abandonados". Por su parte, el Gobierno llama a la calma tras todos los episodios de violencia.
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Marruecos niega que sus agencias de seguridad sufrieran una "intrusión" por piratas informáticos
Las autoridades de Marruecos han negado que sus bases de datos de seguridad hayan sido objeto de una "intrusión" a raíz de un ataque informático y ha argumentado que los datos publicados durante la jornada del martes por un grupo de 'hackers' habrían sido obtenidos a partir de "compañías de seguros" y "organizaciones de salud".
Así, la DGST ha recalcado en un comunicado publicado en redes sociales que "los datos personales publicados recientemente no fueron resultado de un ciberataque a los sistemas de seguridad", sino que son "datos antiguos descargados de bases de datos y sistemas de información gestionados por compañías de seguros y organizaciones de salud y seguridad social".
Torres rechaza todos los actos violentos en Ceuta y exige al PP "contundencia" en la condena
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha rechazado todos los actos de violencia que se han sucedido en los últimos días en Ceuta, a la vez que ha exigido al PP que los condene con la misma "contundencia" y no con la "boca pequeña".
Torres también ha criticado a la portavoz parlamentaria de los populares, Ester Muñoz, por estar "justificando", a su juicio, que se "peguen a los ciudadanos en Ceuta" y se "quemen las casetas" de los inmigrantes en las playas. La dirigente del PP acusó al Gobierno de que su "dejación de funciones" había provocado que "mucha gente desesperada quiera poner orden".
El ministro, por su parte, ha hecho un "llamamiento responsable a la no violencia", condenando los ataques a militares por parte de inmigrantes, la quema de casetas, que se impida a Cruz Roja el reparto de comida y la violencia hacia periodistas "que están haciendo su trabajo". "Tenemos que normalizar la situación", ha declarado el ministro.
Con todo esto, Torres ha vuelto a evitar poner fecha para que Ceuta vuelva a la normalidad tras la entrada de unos 80.000 migrantes a la ciudad autónoma desde la frontera con Marruecos. Además, ha acalaro que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "en permanente contacto diario con todos los ministerios" implicados en la resolución de la crisis
Marlaska y el PP llaman a la calma a los ceutíes: "La violencia no es el camino"
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el PP han coincidido este viernes, en el Congreso de los Diputados, en llamar a la calma a la población de Ceuta, porque la violencia "no es el camino" y "no ayuda a Ceuta". A su vez, Marlaska ha reconocido la "complejidad" de la situación que vive Ceuta y ha manifestado su "empatía absoluta" con la ciudadanía.
Por su parte, en el turno de palabra del grupo popular, su diputado Javier Celaya también ha llamado a la calma a la población y ha advertido de que "se equivocan completamente" los que piensan que con la violencia ayudan a Ceuta. No obstante, Celaya ha atribuido "la desesperación y la indignación" del pueblo de Ceuta a la pasividad del Gobierno, que ha llevado a los ciudadanos a la ira.
Marlaska defiende la labor del Gobierno en Ceuta: "Hemos estado al lado de la ciudadanía de Ceuta desde el primer momento"
El ministro ha defendido la labor del Gobierno durante la crisis migratoria y alude a que la ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes y de "cazar inmigrantes".
Vox anima a concentrarse en los ayuntamientos en rechazo a la "invasión"
El partido de extrema derecha, Vox, animó también a sus simpatizantes, al igual que los populares, a concentrarse el 2 de septiembre en los ayuntamientos en rechazo a la "invasión" de Ceuta y para mostrar su apoyo a a ciudad autónoma, tras la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos.
Bajo el lema 'No a la invasión. Defiende Ceuta. Defiende España', el partido liderado por Santiago Abascal concreta que las concentraciones tendrán lugar a las 20.00 horas.
Guardias civiles alertan del riesgo de una espiral de violencia en Ceuta: "No tenemos capacidad para contener un estallido social"
En Más de Uno de Onda Cero, representantes de asociaciones de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han avisado de la grave crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma de Ceuta que ha generado un clima de extrema tensión en las últimas que afecta a los efectivos militares que reclaman la utilización de la legítima defensa.
Accede a la entrevista completa aquí.
El ministro de Política Territorial pide a Vivas "ir de de la mano" y consensuar los espacios para registrar a los migrantes
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, pidió "consenso" al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para habilitar los espacios donde los miles de inmigrantes irregulares que entraron en la ciudad autónoma a finales de julio puedan ser filiados y que, una vez hecho el expediente con la máxima de las premuras, "puedan ser devueltos" a Marruecos.
Torres subrayó que es "imprescindible que hagamos un llamamiento responsable, serio, contundente de no a la violencia", y recordó que las manifestaciones "están regladas", pero "no pueden ser brotes de xenofobia ni tampoco de violencia contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".
Tras recordar que hubo una manifestación para que no se usaran los polideportivos de la ciudad de Ceuta como espacios para acoger a los migrantes, apuntó que "se van a introducir otros". "No queremos que haya imposiciones indudablemente con la Ciudad Autónoma de Ceuta", subrayó el ministro.
Feijóo acudirá a la concentración en Madrid el 2 de septiembre en defensa de Ceuta y las fronteras de España
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acudirá a la concentración que tendrá lugar en Madrid el próximo 2 de septiembre en defensa de Ceuta y las fronteras de España. Según fuentes del Partido Popular, Feijóo "va a apoyar con toda intensidad" a Ceuta. En estas concentraciones está previsto que participen todos los miembros de la directiva nacional del PP.
Asociaciones de militares urgen medidas para evitar emboscadas como la de Ceuta
Asociaciones de militares han urgido medidas para evitar emboscadas y agresiones como sufridas esta semana por miembros de las fuerzas armadas en Ceuta, que causaron heridas a cuatro de ellos. Una agresión que, según subrayan las asociaciones en un comunicado conjunto, "dejan en evidencia una situación de vulnerabilidad" que llevan denunciando desde el inicio de la crisis migratoria tras la entrada masiva irregular de 72.000 personas en la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio.
Y por ello piden de forma urgente que se dote adecuadamente a los militares desplegados en Ceuta con los medios materiales, equipos de protección y recursos necesarios para hacer frente a posibles ataques y agresiones y para garantizar su integridad física y personal en todo momento.
Marlaska destaca la "solidez en la cooperación" con Marruecos y critica el discurso de PP y Vox que "alimenta la división social"
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, criticó este viernes el discurso "de la derecha y la ultraderecha" que solo sirve para "alimentar la división social" en Ceuta tras la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes de forma irregular a finales de julio y, a la vez, ensalzó la "solidez en la cooperación con Marruecos" para "conseguir que la ciudad retome la situación de plena normalidad".
"La entrada irregular en Ceuta no genera expectativas automáticas de permanencia en nuestro país", aseguró el ministro del Interior y aclaró que se continúa "aplicando los procedimientos legales para gestionar el retorno de quienes no reúnan las condiciones para permanecer en nuestro país".
Del mismo modo, recalcó que el Ejecutivo está "garantizando el acceso a la protección internacional de aquellas personas que la soliciten y acrediten los requisitos previstos en nuestro ordenamiento jurídico, la normativa europea y también nuestros propios compromisos internacionales".