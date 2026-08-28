Última hora de la crisis migratoria en Ceuta: Interior refuerza las medidas para blindar la frontera con la ciudad al borde del colapso

Torres rechaza todos los actos violentos en Ceuta y exige al PP "contundencia" en la condena

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha rechazado todos los actos de violencia que se han sucedido en los últimos días en Ceuta, a la vez que ha exigido al PP que los condene con la misma "contundencia" y no con la "boca pequeña".

Torres también ha criticado a la portavoz parlamentaria de los populares, Ester Muñoz, por estar "justificando", a su juicio, que se "peguen a los ciudadanos en Ceuta" y se "quemen las casetas" de los inmigrantes en las playas. La dirigente del PP acusó al Gobierno de que su "dejación de funciones" había provocado que "mucha gente desesperada quiera poner orden".

El ministro, por su parte, ha hecho un "llamamiento responsable a la no violencia", condenando los ataques a militares por parte de inmigrantes, la quema de casetas, que se impida a Cruz Roja el reparto de comida y la violencia hacia periodistas "que están haciendo su trabajo". "Tenemos que normalizar la situación", ha declarado el ministro.

Con todo esto, Torres ha vuelto a evitar poner fecha para que Ceuta vuelva a la normalidad tras la entrada de unos 80.000 migrantes a la ciudad autónoma desde la frontera con Marruecos. Además, ha acalaro que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "en permanente contacto diario con todos los ministerios" implicados en la resolución de la crisis