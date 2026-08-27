Bolaños, sobre la crisis migratoria de Ceuta: "Quien diga que esto se soluciona en un santiamén, no tiene ni idea"

Continúa la ronda de ministros en el Congreso de los Diputados. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha atribuido este jueves la entrada masiva de migrantes en Ceuta de los pasados 30 y 31 de julio a la "tergiversación" en redes sociales de una sentencia del Tribunal Supremo sobre la entrada a nado en la ciudad autónoma.

Durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso, Bolaños ha defendido la respuesta del Gobierno y ha pedido confianza a los ciudadanos de Ceuta.

Bolaños ha explicado que la presión migratoria sobre Ceuta y Melilla "no es nueva", pero ha señalado que la situación se agravó tras la publicación de una resolución del Supremo que, según ha denunciado, fue difundida de forma distorsionada en redes sociales.

A su juicio, esta desinformación dio lugar a dos bulos: que "la frontera estaba abierta" y que quienes entrasen a nado "no podían ser devueltos". Según el ministro, estas informaciones contribuyeron a provocar la entrada masiva de migrantes durante los dos últimos días de julio.

La sentencia del Supremo, publicada el pasado mes de junio, estableció que la figura del rechazo en frontera no podía aplicarse de la misma manera a las personas que entrasen a nado, al considerar que el mar no constituye un elemento físico de contención fronteriza. El tribunal precisó, no obstante, que si se instalaran elementos de contención en el mar, podría ser aplicable ese mecanismo.

Bolaños: "Quien diga que esto se soluciona en un santiamén, no tiene ni idea"

El ministro ha lanzado durante su intervención un mensaje de confianza a la población ceutí y ha asegurado que el Estado está "volcado" en recuperar cuanto antes la normalidad en la ciudad autónoma.

"Quien diga que esto se soluciona en un santiamén, no tiene ni idea", ha advertido Bolaños, que ha defendido que la gestión de una crisis de estas dimensiones requiere tiempo y ha agradecido el trabajo de los funcionarios públicos que están interviniendo en Ceuta.

El Gobierno cifra en al menos 70.000 las personas que llegaron a Ceuta durante los días 30 y 31 de julio, mientras que unas 5.000 continuarían todavía en la ciudad, según los datos ofrecidos por el Ejecutivo.

Pide evitar discursos racistas

El ministro también se ha referido a las personas que continúan en territorio ceutí y ha defendido que deben recibir una atención básica mientras se resuelve su situación. Ha subrayado además que los migrantes son "titulares de derechos" y ha reclamado que se cubran sus necesidades de alimentación, higiene y atención sanitaria. Al mismo tiempo, ha pedido evitar "cualquier discurso racista" o xenófobo durante la crisis migratoria.

Su comparecencia se produce en una jornada en la que también intervienen en el Congreso la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ha asumido el mando único para coordinar la respuesta a la crisis.

La situación continúa siendo especialmente tensa en Ceuta. Durante la madrugada, doce ciudadanos marroquíes fueron detenidos por lanzar piedras contra militares, después de una noche de enfrentamientos relacionada con la presencia de migrantes que llevan semanas acampados en la playa de El Trampolín.

La crisis migratoria llega además en medio de una fuerte polémica política sobre la gestión del Gobierno y sobre las advertencias previas a la entrada masiva. En las últimas horas, las versiones ofrecidas por los ministros de Defensa, Margarita Robles, e Interior, Fernando Grande-Marlaska, han evidenciado discrepancias sobre el papel del CNI y las alertas recibidas antes de los acontecimientos.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el próximo 3 de septiembre en el Congreso para explicar la gestión de la crisis migratoria de Ceuta.