Sánchez pide comparecer en el Congreso para explicar la gestión del Gobierno en la crisis de Ceuta

Continúa la tensión en Ceuta. Tras pedir Alberto Núñez Feijóo esta misma mañana la convocatoria inmediata de la Comisión de Secretos Oficiales, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado comparecer ante el Pleno del Congreso de los Diputados.

Con esta petición, Sánchez podrá dar explicaciones sobre la gestión del Ejecutivo y las actuaciones adoptadas tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado 30 de julio. La Cámara aún no ha fijado la fecha de la comparecencia.

La petición llega en mitad de la crisis política por la gestión de la situación en la ciudad autónoma y tras comenzar varios miembros del Gobierno a comparecer en el Congreso para explicar sus respectivas actuaciones.

La comparecencia de Sánchez llega, además, el mismo día en que el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros que declara la "situación de interés para la seguridad nacional" en Ceuta. La medida establece un nuevo sistema de coordinación de la crisis, con un mando único y un comité especializado.

Ángel Víctor Torres asume el mando único

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, será el encargado de asumir el mando único de la gestión de la crisis. Su función será coordinar la actuación de once ministerios y de las distintas administraciones implicadas en la respuesta a la situación de Ceuta.

El dispositivo estará vigente, en principio, hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque existe la posibilidad de prorrogarlo si la situación lo requiere. El objetivo del Ejecutivo es reforzar la coordinación entre las diferentes instituciones y recuperar progresivamente la normalidad en la ciudad autónoma después de la llegada masiva de migrantes registrada a finales de julio.

La polémica por los avisos del CNI

La comparecencia de Sánchez tendrá lugar, además, en un momento de fuerte controversia dentro del propio Gobierno por las informaciones que recibieron las autoridades antes de la entrada masiva.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró este martes en el Congreso que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había compartido información con las Fuerzas de Seguridad y la Delegación del Gobierno sobre una posible entrada masiva en Ceuta.

Sin embargo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sostenido que no existieron informes que anticiparan la magnitud de lo ocurrido, mientras que la Delegación del Gobierno en Ceuta también ha negado haber recibido avisos que permitieran prever una situación de esas dimensiones.

Este cruce de versiones ha provocado una creciente presión sobre el Ejecutivo y ha llevado al PP a reclamar explicaciones sobre qué información manejaba el Gobierno antes del 30 de julio.

Sánchez tendrá que responder sobre la gestión de la crisis

Con su comparecencia ante el Pleno, Sánchez deberá explicar las decisiones adoptadas por el Ejecutivo antes, durante y después de la llegada masiva de migrantes, así como la respuesta desplegada posteriormente en la ciudad autónoma.

La comparecencia se suma a las intervenciones previstas de varios ministros durante los próximos días para abordar diferentes aspectos de la crisis. La situación de Ceuta se ha convertido así en uno de los principales asuntos del inicio del curso político en el Congreso.

El Gobierno busca trasladar una imagen de coordinación y control de la situación con la activación del mando único, mientras la oposición reclama responsabilidades y exige aclarar las posibles advertencias previas sobre la entrada masiva.