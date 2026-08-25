Ester Muñoz sobre Sánchez y Ceuta: "Nos ha dicho que España fue atacada en su integridad territorial, pero no nos ha dicho quién"

La crisis de Ceuta continúa enfrentando al Gobierno y al Partido Popular, que reclama explicaciones al Ejecutivo por su actuación antes y después de la entrada masiva. Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, ha pasado por Más de uno", donde ha cuestionado la respuesta del Gobierno y ha puesto el foco directamente en Pedro Sánchez.

En conversación con Miguel Ondarreta, Muñoz ha defendido que el presidente del Gobierno debe acudir al Parlamento para explicar qué información recibió, cómo reaccionó el Ejecutivo y por qué algunas de las medidas reclamadas por los populares se han adoptado, según su versión, semanas después.

El PP reclama la comparecencia de Pedro Sánchez

Muñoz considera especialmente relevante que Sánchez explique personalmente lo sucedido en Ceuta. La portavoz popular ha recordado que el propio presidente calificó los acontecimientos como un ataque a la integridad territorial de España.

"Pedro Sánchez nos ha dicho a todos los españoles que España fue atacada en su integridad territorial, pero no nos ha dicho quién y qué ha hecho para pararlo ni cómo lo va a evitar en las próximas ocasiones", ha señalado.

A juicio de Muñoz, resulta difícil entender que el presidente todavía no haya comparecido ante las Cortes para dar explicaciones. El PP, ha avanzado, no descarta reclamar su presencia también en el Senado, donde los populares cuentan con mayoría absoluta.

"Espero muy poco" de la comparecencia de Robles

La portavoz popular también ha valorado la comparecencia de Margarita Robles en la Comisión de Defensa del Congreso. Muñoz ha mostrado poco optimismo sobre el contenido de las explicaciones de la ministra.

"Es evidente que se ha mostrado incómoda en muchas ocasiones por la postura del Gobierno", ha afirmado, antes de añadir: "Espero muy poco de la comparecencia hoy de la señora Robles".

Para el PP, una de las cuestiones fundamentales sigue siendo determinar cómo se gestionó la crisis y qué información recibió el Gobierno en los momentos previos a la entrada masiva.

Críticas al mando único activado por el Gobierno

Muñoz ha cuestionado también la decisión del Ejecutivo de establecer un mando único para coordinar la respuesta. Según ha explicado, los populares venían reclamando una mayor coordinación desde el inicio de la crisis.

"Nos dijeron que había normalidad y que no había que aplicar ninguna medida extraordinaria", ha recordado.

La portavoz del PP tampoco comparte que Ángel Víctor Torres sea quien asuma esa responsabilidad y considera que debería recaer en ministros con competencias directamente relacionadas con la seguridad y los cuerpos y fuerzas del Estado.

Devoluciones y menores, entre las prioridades del PP

Muñoz ha defendido acelerar los procedimientos de retorno a Marruecos de las personas que entraron irregularmente, siempre respetando los procedimientos de asilo y protección internacional.

En relación con los menores, ha rechazado que la respuesta pase únicamente por trasladarlos a otras comunidades y ha defendido que los expedientes se estudien individualmente.

Por otro lado ha cuestionado la Conferencia Sectorial de Infancia prevista para este jueves y ha puesto en duda que todas las comunidades gobernadas por el PP vayan a acudir.

Según ha explicado, algunas ya habrían anunciado que no participarán porque consideran que el Gobierno pretende trasladar a las autonomías una responsabilidad que corresponde al Ejecutivo central. La portavoz popular ha criticado además el cambio de criterio sobre el traslado de menores desde Ceuta a la península y ha planteado otra cuestión: "¿Por qué solo niñas y no niños?".

A su juicio, el Gobierno debe explicar la diferencia y justificar el criterio utilizado. También ha reclamado medidas de aislamiento cuando exista una necesidad sanitaria.

"Lo que estamos diciendo es que lo que tiene que haber es aislamientos y confinamientos en el caso de que corresponda", ha afirmado.

La portavoz popular ha dirigido además sus críticas hacia la política del Ejecutivo con Marruecos. Muñoz considera que la gestión de la frontera no ha estado a la altura de la gravedad de lo ocurrido en Ceuta y ha reclamado explicaciones sobre la relación entre ambos países.

Muñoz defiende las explicaciones de Ayuso sobre el ático

Durante la entrevista, Miguel Ondarreta también ha preguntado a la portavoz del PP por la polémica en torno al ático adquirido por la Comunidad de Madrid. Muñoz ha trasladado la responsabilidad de las explicaciones al Ejecutivo madrileño y ha defendido que, a su juicio, ya se han dado las explicaciones pertinentes.

"La Comunidad de Madrid ha dado las explicaciones y por tanto nosotros entendemos que es la Comunidad Madrid la que tiene que darlas", ha concluido.